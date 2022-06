SEBUAH survei di wilayah Laut Merah, Arab Saudi telah mengungkap beberapa temuan penting, dengan penggalian awal mengarah pada penemuan fosil raksasa Mosasaur atau sering disebut "The T-Rex of the Sea" yang berusia lebih dari 80 juta tahun.

Proyek ini dianggap sebagai salah satu survei terbesar di Kerajaan Arab Saudi.

The Red Sea Development Co atau TRSDC, pengembang di balik proyek pariwisata regeneratif yang ambisius, dan otoritas eksplorasi Saudi Geological Survey telah menemukan sisa-sisa reptil laut selama penggalian awal 10 hari, selain menggali berbagai sampel mulai dari periode Kapur akhir hingga Eosen, kira-kira 80 hingga 45 juta tahun yang lalu.

Dikatakan sekitar setengah dari situs yang disurvei menghasilkan fosil langka, dengan para peneliti berharap untuk menemukan lebih banyak lagi pada penggalian di masa depan.

“Temuan ini merupakan catatan pertama mamalia laut dari periode Paleogen yang ditemukan di wilayah pesisir Laut Merah,” begitu bunyi pernyataan pers TRSDC sebagaimana dilansir dari Arab News, Kamis (2/6/2022).

TRSDC akan terus bekerja dengan pihak berwenang untuk mengidentifikasi area geologis yang unik, yang akan menambah pengalaman pariwisata yang ditawarkan oleh tujuan Laut Merah.

“Kemitraan ini merupakan perpanjangan dari komitmen kuat kami sebagai perusahaan pengembang real estate yang bertanggung jawab untuk menemukan, melindungi, dan menunjukkan kepada dunia kekayaan alam ini di bawah kaki kami dengan cara yang paling tepat,” kata CEO TRSDC John Pagano.

Mengingat meningkatnya minat di Arab Saudi pada "paleontologi", dia mengatakan mereka berharap pekerjaan mereka akan menjadi alasan tambahan untuk mempromosikan minat pada penemuan warisan kuno yang terkubur di sepanjang pantai kita. Setelah selesai pada tahun 2030, Proyek Laut Merah diharapkan memiliki 50 resor, menawarkan hingga 8.000 kamar hotel dan lebih dari 1.000 properti residensial di 22 pulau dan enam lokasi pedalaman. Proyek ini juga akan mencakup bandara internasional, marina mewah, lapangan golf, hiburan, dan fasilitas rekreasi