PATUNG lilin aktor asal Korea Selatan, Hyun Bin, akan dipajang di Museum Madame Tussauds di Singapura.

Kabar itu dikonfirmasi oleh pihak Madame Tussauds dan agensi sang aktor, VAST Entertainment.

Bintang drama populer "Crash Landing on You" menyebutkan bahwa patung figur lilinnya akan melanglang buana dalam tur Asia yang dilakukan oleh Madame Tussauds.

"Halo semuanya saya Hyun Bin saya sangat bangga karena bisa bergabung dengan keluarga Madame Tussauds, dan figur lilin saya akan ikut dalam tur di kawasan Asia," kata suami dari Son Ye Jin itu dikutip dari akun Youtube Madame Tussauds Singapore.

Adapun tiga daerah yang akan disambangi adalah Singapura, Bangkok, dan Hong Kong meski demikian belum dijelaskan secara rinci tujuan pertama tur tersebut.

Detil mengenai pose dan juga tinggi dari patung itu belum diungkap dan masih menjadi misteri.

Hyun Bin baru- baru ini juga membuat kehebohan global dengan menikahi lawan mainnya di "Crash Landing on You" yaitu Son Ye Jin pada Maret 2022.

Sang aktor juga dikenal karena membintangi beragam drama dan film menarik hati seperti "Secret Garden", "Memories of the Alhambra", "Confidential Assignment", dan "The Negotiation".