Creepypasta awalnya merujuk pada definisi cerita horor pendek yang diunggah di platform internet dan ditulis oleh penulis anonim. Namun, perkembangan definisi creepypasta kini sudah meluas yang mana maknanya sudah mencakup keseluruhan cerita horor yang ada di internet dan biasanya penulis juga akan mencantumkan identitasnya sebagai pengarang fiksi horor. Why I Didn’t Shower For 21 Years adalah sebuah cerita creepypasta yang diunggah melalui laman Reddit pada tahun 2014. Cerita ini mulai ramai dibicarakan karena plotnya yang sangat tak terduga dan mengharuskan logika kita untuk menelan akhir cerita yang terbilang cukup plot twist. Why I Didn’t Shower For 21 Years sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa karena cerita ini memang menempati jejeran creepypasta terbaik dan patut untuk dibaca apabila kalian adalah penggemar cerita creepypasta.

Why I Didn’t Shower For 21 Years adalah sebuah cerita yang mengisahkan ketakutan yang dialami oleh seorang pria akibat adanya hal-hal janggal yang ia lalui saat usia masih belia. Cerita ini berawal ketika pemuda—yang selanjutnya akan dipanggil narator—baru saja menginjak usianya yang ke-12 saat musim panas tengah menyapa dunia. Tepat di perayaan hari ulang tahunnya, keluarga Hudson pindah tepat di seberang rumah si narator. Awalnya tidak ada yang janggal dari ketiga anggota keluarga yang baru saja menjadi tetangga barunya, tetapi entah kenapa, sang narator lebih tertarik untuk memperhatikan seorang wanita renta yang datang bersama mereka. Tubuh kurus kering dan terlihat seperti tengkorak yang hanya dibaluti oleh kulit manusia serta rambut teramat tipis berwarna seputih salju menjadi hal yang pertama kali diperhatikan olehnya. Bahkan, sang narator sempat bertanya dalam batinnya apakah wanita tua renta yang kini sedang terduduk di kursi roda tersebut masih hidup atau sudah meninggal.

Anehnya, setelah keluarga Hudson menginjakkan kaki di lingkungan tempat ia tinggal, narator mulai merasakan kejadian-kejadian yang mampu membuat bulu kuduknya berdiri. Bagaimana tidak? Wanita tua renta dari keluarga Hudson itu selalu duduk di atas kursi roda tepat di depan jendela kamar miliknya dan selalu melihat ke arah kamar snag narator yang kebetulan kamar keduanya memang berseberangan langsung. Wanita tua itu hanya menatap narator tanpa menggerakkan kepalanya sedikit pun sehingga membuat narator merinding dan memutuskan untuk menutup tirainya setiap malam ketika ia tidur.

Selama berhari-hari, nenek tua itu hanya terduduk di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Orang-orang di lingkungan narator tentu saja langsung mempunyai spekulasi ketika melihat keanehan yang ada. Banyak rumor yang menyebar tentang si wanita tua tersebut yang mengatakan bahwa ia hanyalah boneka, penyihir, bahkan ada yang mengatakan bahwa ia sudah meninggal. Narator mengelak. Ia tahu betul bahwa wanita tua itu belum meninggal karena dia bisa merasakan bagaimana kedua pasang manik milik wanita tua itu bergerak seolah memperhatikannya sepanjang hari dari balik jendela sana.

Seminggu kemudian, ada kabar yang menyebar bahwa nenek itu dibawa ke panti jompo oleh keluarga Hudson. Awalnya, narator merasa lega karena artinya ia tidak akan lagi ketakutan saat malam tiba karena selalu merasa diperhatikan oleh si wanita tua tersebut. Namun sayangnya, kejadian paling mengerikan malah menghantuinya. Malam itu, narator baru saja pulang dari latihan baseball dan mendapati rumahnya kosong tak ada orang. Ia pikir semua keluarganya sedang pergi untuk pertandingan softball, jadi ia bergegas naik dan mandi.

Nah, kejadian mengerikan ini terjadi tepat ketika sang narator sedang mandi di bawah guyuran air shower. Tiba-tiba, wanita tua itu muncul dari balik tirai dengan keadaan telanjang dan menyebut nama August berulang kali. Narator yang terkejut langsung lari tunggang langgang, tak memperdulikan si wanita tua yang terjatuh setelah narator tak sengaja menabraknya ketika kabur dari sana.

Senyum mengerikan yang terpatri di wajah sang wanita tua itu selalu menghantui si narator dan membuatnya bertanya-tanya. Siapa sebenarnya August? Dan bagaimana wanita tua tersebut bisa masuk menerobos kamar mandi?

