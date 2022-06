SUNGAIÂ menjadi destinasi wisata air yang menarik bagi wisatawan, termasuk di Eropa. Menariknya, beberapa sungai di sana bisa dijadikan tempat berenang bagi wisatawan, namun dengan berbagai syarat dan ketentuan.

Nah, berikut ini sungai dengan arus ganas di Eropa. Sungai-sungai ini mempunyai arus yang cukup deras, sehingga tidak diperkenankan untuk berenang, atau wisatawan yang hendak berenang sebaiknya merupakan perenang terlatih.

Di antara sungai-sungai dengan arus ganas di Eropa ini bahkan ada yang menjadi sungai paling berbahaya di dunia, lho! Apa saja sih sungai dengan arus ganas di Eropa? Berikut daftarnya seperti dirangkum Okezone:

Sungai Wharfe

Sungai dengan arus ganas di Eropa urutan pertama ada Sungai Wharfe yang terletak di Yorkshire, Inggris. Sungai yang satu ini dinobatkan sebagai salah satu sungai paling berbahaya di dunia karena arusnya yang ganas serta tidak dapat diprediksi.

River Foyle

Kemudian ada River Foyle yang terletak di barat laut pulau Irlandia. Sungai yang satu ini menjadi salah satu sungai dengan arus yang deras di Eropa. Fakta horornya yakni kasus orang bunuh diri dengan melompat ke sungai ini.

The Corrib River

Sungai dengan arus ganas di Eropa lainnya yakni The Corrib River. Sungai Corrib di barat Irlandia mengalir dari Lough Corrib melalui Galway ke Galway Bay. Sungai ini termasuk yang terpendek di Eropa. Meski begitu The Corrib River ini dinobatkan sebagai sungai dengan arus tercepat di Eropa. Dalam kekuatan arus maksimal, sungai ini dapat membawa seseorang terseret hingga tiga meter per detik. Bagi pecinta olahraga air, hal tersebut justru menarik.

River Swale

Selanjutnya ada River Swale di Yorkshire, Inggris. Ini merupakan anak sungai utama dari Sungai Ure. Sungai ini diketahui sebagai sungai dengan aliran atau arus tercepat di Inggris.

Aare River

Di urutan terakhir ada Aare River atau sungai Aare yang terletak di Swiss. Ini bukan sungai yang memiliki arus terganas, tetapi Aare River ini juga menjadi salah satu sungai dengan arus deras. Wisatawan Swiss pun diperbolehkan berenang di area sungai, asalkan memiliki pengalaman atau kemampuan berenang yang baik.