TERDAPAT 3 media asing yang menyoroti hilangnya Eril Khan Mumtadz, putra sulung Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Aare, Swiss. Pencarian Eril masih terus berlanjut hingga hari ini.

Bahkan beberapa media asing memberitakan kasus hilangnya Eril yang terakhir kali diketahui sedang berenang di Sungai Aare, Bern bersama adik dan kawannya. Saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus cukup deras dan belum kunjung ditemukan.

Eril sempat mendapat bantuan dari kawannya, namun karena arus yang terlalu deras, Eril pun terseret. Kondisinya belum diketahuui karena masih dalam pencarian tim SAR dan anggota kepolisian setempat.

Kasus hilangnya putra Ridwan Kamil ini turut mengundang perhatian 3 media asing. Berikut 3 media asing yang intens memberitakan kasus hilangnya Eril.

1. Associated Press

Media ternama yang bermarkas di New York, Amerika Serikat ini sejak awal telah memberitakan hilangnya Eril saat sedang berenang di Sungai Aare, Swiss. Eril juga disebutkan masih dalam pencarian intensif kepolisian Swiss.

2. Al Jazeera

Dalam pemberitaanya, Al Jazeera juga menyebutkan, Sungai Aare sering menjadi tempat berenang dan bentuk rekreasi air lainnya di perkotaan, terutama di musim semi dan musim panas yang lebih hangat.

Lalu, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengidentifikasi orang yang hilang itu sebagai Emmeril 'Eril' Kahn Mumtadz, putra sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Mumtadz berada di Swiss sebagai bagian dari pencarian program master untuk melanjutkan studinya.

Para wanita juga terjebak dalam kesulitan saat berenang, dan ditangkap oleh perenang lain, kata Regli melalui telepon. Polisi disiagakan setelah insiden itu, dan pencarian untuk Mumtadz diluncurkan.

Kang Emil yang sedang melakukan kunjungan resmi ke Inggris ketika insiden itu terjadi, segera bertolak ke Swiss setelah mendapat kabar tentang Eril yang dilaporkan hilang.

Sungai dan danau Swiss sering menjadi tempat berenang di perkotaan dan bentuk rekreasi air lainnya, terutama di musim semi dan musim panas yang lebih hangat.

3. Washington Post

The Washington Post menuliskan judul 'Indonesian Governor's Son Missing After Swim in Swiss River'. Disebutkan pula bahwa Kepolisian Swiss sedang terus mencari mencari Eril yang hilang setelah mengalami masalah saat berenang di sungai berarus deras itu.

Juru bicara kepolisian daerah, Joel Regli di Bern berujar bahwa pencarian terus berlanjut setelah pemuda itu hilang pada Kamis saat berenang pagi dengan dua wanita di Sungai Aare, beberapa ratus meter ke hulu dari pusat kota.