MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berharap penyelenggaraan Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia bisa memicu inovasi, kreativitas, juga semangat pelaku ekonomi kreatif tanah air dalam mengembangkan Kekayaan Intelektual (Intellectual Property/IP) dari karya mereka menuju skala global

"Saya ucapkan selamat atas penyelenggaraan Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia sebagai bagian dari kebangkitan pariwisata dan juga kegiatan masyarakat yang kita harapkan bisa menggerakkan ekonomi, membuka peluang usaha, dan lapangan kerja," kata Sandiaga di Pondok Indah Mall (PIM) 3, Jakarta Selatan.

Menurut Sandi, pameran ini bisa jadi destinasi wisata baru bagi keluarga maupun para pencinta cerita dan karakter dari Marvel Studios.

Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia merupakan pameran Marvel terbesar di Asia Tenggara yang berlangsung pada 21 Mei hingga 3 September 2022. Pengunjung dapat menikmati berbagai cerita terbaik Marvel Studios yang pernah dirilis selama satu dekade terakhir, serta menyaksikan secara dekat koleksi lengkap original movie props, kostum, dan concept art yang diambil dari film-film Marvel pilihan.

Pameran ini menampilkan lebih dari 60 properti original movie di area seluas hampir 2.000 meter persegi. Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia akan menampilkan secara imersif para pahlawan super ikonik dari Marvel, mulai dari Iron Man, Captain America, Thor, Doctor Strange, Black Panther, Wandavision, Guardians of The Galaxy, Ant-Man, Black Widow, Hawkeye, Shang Chi, Eternals hingga serial terbaru dari Marvel Studios, Moon Knight. Pengunjung juga bisa menikmati beragam aktivitas menarik yang terinspirasi oleh Marvel selama periode pameran.

Mantan Wagub DKI Jakarta itu berharap acara ini selain dapat memberikan hiburan bagi masyarakat, tapi juga memicu para pelaku ekonomi kreatif lokal khususnya di subsektor film dan animasi untuk mengembangkan dan memaksimalkan karya serta hak kekayaan intelektual karya-karya mereka menuju skala global atau internasional.

"Kita ingin mendorong UMKM-UMKM kita mengembangkan intellectual property. Mereka bisa datang, melihat, dan mendapatkan inspirasi bagaimana ini semua ditata dengan penuh inovasi," kata dia. Kemenparekraf kata dia, memiliki program dalam mendukung dan meningkatkan kapasitas para pelaku ekonomi kreatif Tanah Air. Termasuk memfasilitasi mereka dalam mengembangkan dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual. "Kami yakin subsektor film dan animasi menunjukkan kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja," tutupnya.