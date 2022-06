INGGRIS memperingati 70 tahun tahta kepemimpinan Ratu Elizabeth II yang dimulai pada Kamis 2 Juni 2022. Perayaan 70 tahun bertahta itu akan dilaksanakan empat hari berturut-turut.

Mengutip AFP, berikut ini rangkaian perayaan besar empat hari berturut-turut untuk memeriahkan masa pemerintahan Ratu Elizabeth.

Perayaan Kamis, 2 Juni

Lebih dari 1.200 tentara dari Household Division Angkatan Darat Inggris melakukan upacara "Trooping of the Colour" untuk secara resmi menandai ulang tahun sang ratu. Kontes militer, lengkap dengan musisi dan kuda, menggabungkan kemegahan dan tradisi sejak lebih dari dua abad. Ratu Elizabeth akan menerima penghormatan dari pasukan di balkon Istana Buckingham, kemudian muncul kembali untuk melambai kepada orang banyak dan menonton jet militer terbang wara-wiri. Penampilan balkon tahun ini dibatasi hanya untuk bangsawan yang bekerja, yang berarti tidak ada Pangeran Harry dan istrinya; Meghan, serta Pangeran Andrew.

Harry dan Meghan akan menonton Trooping of the Color di Horseguards Parade bersama bangsawan senior. Ratu akan terlihat lagi di Istana Windsor, sebelah barat London, karena lebih dari 2.800 suar dinyalakan di Istana Buckingham dan di seluruh Inggris, termasuk di atas empat puncak tertinggi, serta di Kepulauan Channel, Pulau Man, dan Wilayah Luar Negeri Inggris. Penghargaan yang menyala-nyala akan terlihat di 54 ibu kota Persemakmuran di lima benua, dari Tonga dan Samoa di Pasifik Selatan hingga Belize di Karibia. Sembilan jembatan di atas Sungai Thames di pusat kota London akan menyala, begitu juga BT Tower yang menjadi landmark ibu kota, dan beberapa katedral Inggris.

Perayaan Jumat, 3 Juni

Sebuah layanan thanksgiving nasional atas pemerintahan pemecahan rekor ratu berlangsung di Katedral St Paul London, menampilkan dering langka dari lonceng Great Paul. Great Paul, dilemparkan pada tahun 1882, adalah lonceng gereja terbesar di negara ini. Mekanismenya rusak pada 1970-an tetapi dikembalikan ke kejayaannya tahun lalu. Sejak itu hanya dibunyikan delapan kali, dan tidak pernah untuk acara kerajaan. Kehadiran ratu belum dikonfirmasi.

Perayaan Sabtu, 4 Juni

Sebagai seorang penggemar pacuan kuda, sang ratu diperkirakan akan menghadiri acara balap kuda ke-243 yang paling bergengsi di negara itu, The Derby di Epsom Downs. Tapi dia sekarang tidak dijadwalkan untuk muncul. Pada malam hari, sekitar 22.000 orang—termasuk 5.000 pekerja kunci seperti petugas medis garis depan—diperkirakan akan menghadiri Pesta Platinum BBC di Istana Buckingham. Para pemain termasuk rocker Queen + Adam Lambert, legenda Motown Diana Ross dan Elton John. Alicia Keys, Nile Rodgers, dan penyanyi tenor Italia Andrea Bocelli termasuk di antara yang lainnya akan tampil dalam ekstravaganza musik selama 2,5 jam.

Perayaan Minggu, 5 Juni

Lebih dari 70.000 orang telah mendaftar untuk menjadi tuan rumah Big Jubilee Lunches, dengan 10 juta diharapkan untuk berbagi makanan dan persahabatan dengan tetangga mereka. Demikian pernyataan pemerintah Inggris. Lebih dari 600 makan siang telah direncanakan di seluruh Persemakmuran dan sekitarnya, dari Kanada hingga Brasil, dari Selandia Baru hingga Jepang dan dari Afrika Selatan hingga Swiss.

Hari terakhir memuncak dengan Platinum Jubilee Pageant—parade publik melalui pusat kota London. The Mounted Band of the Household Cavalry memimpin Gold State Coach—yang digunakan untuk mengangkut raja pada penobatan dan jubilee—ke Istana Buckingham. Sekitar 10.000 orang terlibat dalam pertunjukan musik dan kreatif tentang bagaimana masyarakat Inggris telah berubah sejak ratu menyetujuinya pada tahun 1952. Diakhiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan "God Save the Queen" di luar istana, dipimpin oleh penyanyi-penulis lagu Ed Sheeran.