KABAR bahagia buat pecinta Disneyland. Kali ini Disneyland Paris umumkan rencana pembukaan wahana Kampus Marvel Avengers pada tanggal 20 Juli 2022.

Hal ini akan menjadi universe bertema Marvel pertama yang ada di Eropa loh. Dilansir dari TravelPulse, Kampus Marvel Avengers menawarkan beragam atraksi langsung, termasuk kesempatan bertemu dengan pahlawan super, hingga restoran dan toko bertema serupa.

Pembukaan wahana Kampus Marvel Avengers ini juga menjadi bagian dari perayaan 30 tahun Disneyland Paris.

Cerita Kampus Marvel Avengers

Sebenarnya Kampus Marvel Avengers dikisahkan "dibuat" Tony Stark untuk menemukan, merekrut, dan melatih generasi pahlawan super berikutnya.

Selain itu, peserta juga akan memiliki kesempatan bertemu para pahlawan super.

Beberapa di antaranya adalah Spider-Man, Iron Man, dan Captain Marvel. Mereka akan bisa ditemui di gedung khusus yang unik, yakni Pusat Pelatihan Kampus Avengers di Disneyland Paris.

Atraksi di Kampus Marvel Avengers Disneyland Paris

Terdapat Avengers Assemble: Flight Force berupa roller coaster berkecepatan tinggi

Ada pula Spiderman W.E.B. Adventure, yang dirancang dengan menggabungkan teknologi inovatif dan karakter populer untuk menciptakan pengalaman bagi seluruh keluarga.

Disneyland Paris juga akan menawarkan pengalaman Marvel terbaik, mulai dari matahari terbit hingga terbenam bagi para tamu yang menginap di Disney Hotel New York – The Art of Marvel.

Resor ini dilengkapi Stasiun Pahlawan Super dan Zona Pelatihan Pahlawan, hingga 350 karya seni yang dibuat oleh lebih dari 110 seniman.