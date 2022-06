KULINER dengan cara all you can eat (AYCE) ala Korea dan Jepang sepertinya sudah tidak asing lagi bagi penikmat makanan. Namun kali ini ada yang berbeda, AYCE satu ini shabu-shabu biasa digunakan oleh masyarakat Mongolia atau China Kuno.

Biasanya untuk shabu-shabu menggunakan daging sapi, ayam atau seafood. Nah sementara ala China, menariknya memakai daging domba yang diiris tipis-tipis, kemudian dimasak dengan cara dicelupkan beberapa menit ke dalam kuah yang sudah dibumbui, lalu disantap.

Shabu-shabu ala Mongolia ini juga dikenal dengan sebutan lainnya yaitu hot pot karena penyajian dan alat masaknya menggunakan pot atau panci panas.

Tim MNC Portal pun berkesempatan untuk mencicipi hot pot khas Mongolia ini, yaitu di Little Sheep HOT Pot, Glodok, Jakarta Barat. Konsep restorannya perpaduan antara modern dan terdapat sentuhan tradisional ala China Kuno tersebut.

Anda akan diberikan menu pilihan, dan tentunya yang paling khasnya adalah daging domba. Selain itu terdapat side dish lainnya seperti aneka sayuran, jamur, tahu, hingga jagung.

Menariknya lagi terdapat tiga jenis kuah, yaitu cooling broth, original dan spicy broth. Untuk cooling broth terbuat dari 18 bahan rempah-rempah, tentunya baik untuk kesehatan tubuh Anda. Rasanya sangat otentik, serta unik.

"Jadi ada tiga jenis kuah kaldu. Salah satunya terbuat dari 18 macam rempah, baik untuk kesehatan, juga menambah vitalitas. Ini kuliner ala Mongolia," kata chef Little Sheep Hot Pot, Chef Ahmad Saefudin kepada MNC Portal di kawasan Gajah Mada akhir pekan lalu.

Sementara itu Corporate Marketing Communication Manager Little Sheep Hot Pot, Aliya Asmadini menambahkan, terdapat juga sate Mongolia yang menjadi salah satu hidangan khasnya. Dibalut dengan bumbu racikan yang terjaga tradisinya, untuk memastikan keaslian rasa yang meresap ke dalam daging. Selain itu, penggunaan tusukan berbahan dasar stainless steel juga memastikan bagian dalam lebih cepat matang dan teksturnya terjaga sempurna," katanya.