STASIUN kereta terindah di dunia berikut ini memiliki desain yang begitu cantik dan ciamik. Travelling menggunakan kereta api memang memberikan kesan tersendiri.

Sepanjang perjalanan, Anda bisa memandangi keindahan pemandangan alam dari balik jendela kereta, ditemani secangkir teh hangat dan camilan yang lezat.

Tak hanya itu saja, Anda juga bisa menemui berbagai stasiun kereta api dengan desain unik di beberapa negara. Bahkan ada yang dijadikan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO. Di mana saja? Dihimpun dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini!

1. Grand Central Terminal, New York

Grand Central Terminal yang berada di Manhattan, New York merupakan stasiun terbesar di dunia sekaligus menjadi stasiun yang terkenal sangat sibuk.

Stasiun ini dibangun pada 1871 oleh Cornelius Vanderbilt, seorang pengusaha Amerika yang terkenal sebagai konglomerat pertama Amerika. Meski menjadi stasiun tersibuk, sisi keindahan dari stasiun ini tetap terjaga dengan baik. Desain bangunan ini dibuat sangat indah dengan gaya arsitektur Beaux-arts.

(Foto: Instagram/@thegypsylogs)

Di dalam stasiun, Anda akan menemukan langit-langit bangunan yang terdapat ukiran zodiak berdaun emas. Selain itu, Anda juga dapat menemukan salah satu landmark paling terkenal di stasiun ini yaitu, jam bermuka empat yang terletak di tengah bangunan megah stasiun dan lebih tepatnya di atas stan informasi.

Jam bermuka empat ini sering digunakan sebagai titik kumpul bagi pengunjung. Dengan desainnya yang indah itu, tak heran jika stasiun ini kerap menjadi tempat pembuatan film Hollywood, seperti Men in Black, Carlito's Way, Bad Boys, dan The Godfather.

2. Stasiun Flinders Street di Melbourne, Australia

Selanjutnya ada Stasiun Flinders Street di Melbourne, Australia. Stasiun ini dikenal sebagai salah satu stasiun terindah di dunia.

Stasiun Flinders Street merupakan stasiun pertama di Australia yang dibangun pada 1854. Stasiun ini memiliki gaya arsitektur Victoria Kolonial yang begitu mewah, membuat siapa saja merasa takjub melihatnya.

Tak hanya itu saja, sungai Yarra pun turut mengalir di sebelah stasiun ini. Di seberangnya, terletak sebuah bangunan berarsitektur modern, Federation Square. Belum berhenti di sana, stasiun ini juga memiliki aula besar yang pernah dijadikan tempat konser dan kompetisi dansa, yang mulai ditinggalkan sejak awal 1980.

(Foto: Instagram/@laurabuckleynutrition)

Tapi, aula tersebut mulai kembali dihidupkan dan direnovasi. Menariknya lagi, peron pusat Stasiun Flinders Street, yang menampung peron 1 dan 14, tidak hanya menjadi peron terpanjang di Australia tetapi juga peron kereta api terpanjang keempat di dunia.

Selain menjadi stasiun, Flinders Street juga menjadi titik pertemuan populer para warga Melbourne. Warga lokal umumnya tak perlu lagi menyebut titik bertemu saat janjian tapi sering kali mengacu pada jam yang menghiasi pintu masuk utama stasiun. Jam tersebut menunjukkan waktu keberangkatan untuk 13 kereta pinggir kota yang berangkat dari stasiun tersebut.

3. Stasiun Pancras International, London

Stasiun Pancras International di London sangat unik, karena arsitektur bangunannya bergaya Victorian Gothic yang megah.

Pertama kali, stasiun ini dibangun pada 1868, namun telah direnovasi ulang beberapa tahun yang lalu. Stasiun ini adalah yang termegah dari semua stasiun kereta api di Inggris.

Letaknya di jantung kota London dan memiliki koneksi ke banyak stasiun lainnya di kota London dengan kereta utamanya Eurostar, East Midlands trains, Southeastern dan First Capital Connect.

Tak hanya sekadar memiliki desain yang indah, Anda juga bisa duduk di bar sampanye terpanjang Eropa di stasiun ini. Dengan desainnya yang unik, stasiun ini terasa klasik sekaligus modern, dengan deretan toko dan restoran di lantai bawah. Bagi penggemar Harry Potter, bagian luar stasiun ini sempat dimunculkan sebagai Stasiun King's Cross dalam cerita Harry Potter, loh.

4. Stasiun Kanazawa, Jepang Stasiun Kanazawa adalah stasiun utama kota Kanazawa sekaligus stasiun akhir trayek kereta Shinkansen Hokuriku yang melintasi Tokyo, Nagano, Kurobe-Unazuki Onsen, Toyama, Takaoka, hingga berakhir di Kanazawa. Stasiun ini dirancang oleh arsitek Ryuzo Shirae dan selesai dibangun pada 2005. Pertama kali dibangun pada 1898, stasiun ini dirombak secara besar-besaran pada 2005 dengan desain futuristik yang menonjolkan kubah dari kaca dan baja serta gerbang kayu raksasa menyerupai torii, gerbang yang banyak ditemukan di kuil Jepang. 5. Stasiun Chhatrapati Shivaji, India Stasiun Chhatrapati Shivaji berada di Mumbai dan menjadi stasiun kebanggan kota tersebut. Stasiun ini sudah berdiri sejak 1888, dibangun oleh arsitek asal Inggris, Frederick William Stevens. Bangunan stasiun ini terinspirasi dari perpaduan bangunan St Pancras yang merupakan stasiun di London dan Istana Kerajaan di India. (Foto: Instagram/@soumyadeep_the_traveller) Menariknya, nama dari stasiun ini memiliki arti tersendiri, karena berasal dari nama seorang pendiri Kekaisaran Maratha, Chhatrapati Shivaji Maharaj. Stasiun dengan desain Victoria kuno yang megah ini kerap dijadikan lokasi syuting berbagai film Bollywood dan Hollywood, termasuk film peraih Oscar, Slumdog Millionaire (2008). Tak hanya itu saja, stasiun ini juga ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO.