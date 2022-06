ADA tempat instagramable di Bandung bisa jadi pilihanmu untuk narsis bersama bestie di akhir pekan.

Bandung yang dijuluki Kota Kembang ternyata memiliki segudang kafe yang bikin betah untuk bersantai dan nongkrong. Mulai dari desainnya yang unik hingga elegan.

Berikut di antara kafe instagramable yang asyik banget dan bikin betah nongkrong, sebagaimana dirangkum Okezone dari berbagai sumber.

1. Gorjeus

Kafe yang kekinian ini memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu di Jalan Cihampelas, Bandung. Di setiap sudut kafe memiliki spot foto yang mampu memenuhi feed Instagram Anda.

Dengan harga yang terjangkau serta makanan yang enak menjadi pelengkap di kafe ini Perlu Anda ketahui Kafe Gorjeus buka dari pukul 10.00-23.00 WIB.

2. Picknick Cafe

Kafe unik dan anti mainstream berikutnya adalah Picknick. Berbeda dari kebanyakan kafe di Bandung, Picknick Cafe menawarkan aktivitas piknik di rooftop dengan menghadirkan suasana ceria dan seru. Pemandangan Kota Bandung pun terlihat dari ketinggian lho Okezoners.

Ada satu spot menarik menjadi ikon tempat ini yaitu minibus miring yang membuat antre wisatawan jika ingin foto di spot ini. Nuansa kafe berwarna pastel yang akan menambah kecantikan pose kamu Okezoners. Berada di Jalan Pasir Kaliki Nomor 175, Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung. Untuk soal pelayanan, kafe ini patut diacungi jempol.

(Foto: Instagram/@vikeap24)

3. Chingu Cafe

Kamu penyuka Korea? kafe yang satu ini cocok banget dikunjungi. Spot-spot instagramable yang berasa bikin kamu lagi di Korea enggak akan mungkin bisa dilupakan.

Selain itu, suasana di sini sangat nyaman dan semua makanan korea pun ada di Chingu Cafe.Di sini pun pengunjung akan disuguhkan musik-musik idol negeri Ginseng tersebut lho Okezoners. Letak kafe ini pun terbilang strategis yaitu di Jalan Sawunggaling Nomor 10, Tamansari, Kecmatan Bandung Wetan, Kota Bandung.

4. One Eighty Coffee and Music

Berada di Jalan Ganesa Nomor 3, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, kafe ini memiliki desain unik dan sangat menarik pengunjung. Di sini, pengunjung bisa makan sambil menikmati live music dan mencelupkan kaki ke dalam kolam yang dangkal.

One Eighty Coffee and Music juga cocok untuk kamu yang ingin nongkrong sambil mengerjakan tugas bareng teman-teman, karena di lantai dua suasana lebih tenang dan sunyi tapi tetap bisa juga lho untuk kamu berselca ria.

(Foto: Instagram/@merli_sansan)

5. Please Please Please Cafe and Resto

Ingin menikmati makanan lezat juga spot foto yang elegan? Kamu bisa datang ke Please Please Please Cafe And Resto yang berlokasi di Jalan Progo Nomor 37, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

Suasana di tempat ini sangat cocok untuk kamu yang gemar hunting foto lho Okezoners. Selain itu, kafe ini memiliki ciri khas sendiri yaitu papan skateboard yang bertuliskan please serta tulisan bahasa asing di dekat pintu masuk menjadi spot favorit pengunjung.

6. Little Seoul Bandung

Salah satu menjadi wisata favorit bagi pecinta Kpop ataupun drama Korea.Pasalnya, Korea Selatan sangat gencar mempromosikan potensi wisata dan kulinernya melalui film yang mayoritas menceritakan kisah percintaan anak muda. Beberapa spot atau tempat yang bisa dijadikan berfoto dengan teman Anda.

7. Lereng Anteng Di Bandung, Anda dapat dengan mudah menemui tempat seperti ini. Salah satunya adalah Lereng Anteng yang terletak di kawasan Cimbeleuit. Lereng Anteng mengusung konsep panoramic coffee place, di mana pengunjung dapat menikmati pemandangan indah sembari menyeruput kopi favorit mereka. Di area outdoor, terdapat banyak kursi-kursi kayu dan 5 buah tenda transparan sehingga Anda bisa menikmati pemandangan bukit Punclut yang bisa instagramble. 8. Rabbit Town Rabbit Town merupakan wahana wisata yang makin dikenal dengan ikonnya “Love Light”, yaitu sebuah spot menarik yang terdiri dari 88 tiang lampu indah dan artistik, mengusung seni contemporary. Keunikan lain dari wisata selfie ini adalah terdapat mini zoo. Pada spot ini pengunjung tidak hanya dimanjakan dengan objek selfie saja, melainkan dapat menjadi edukasi dengan mengenal lebih dekat berbagai spesies binatang. (Foto: Instagram/@rabbittown.bdg) 9. Centrum Million Balls Centrum Million Balls adalah wahana wisata dengan icon 'Big Pool Party', yaitu Kolam Bola Terbesar di Indonesia yang memuat kurang lebih satu juta bola berwarna oranye dengan luas kolam 500 meter persegi. Kelebihan dari wisata selfie ini ialah menyediakan VIP room dan dining area untuk bersantai menikmati makanan dan minuman yang tersedia di area Centrum Million Balls. 10. This is Me Sedangkan wisata selfie 'This is Me', merupakan tempat rekreasi keluarga dengan ikon Flaminggo Beach yang bertema pantai di tengah kota dengan luas kurang lebih 12x14 meter. Beberapa spot menarik di tempat ini adalah Pink Hotel, Pink Theater, The Beauty Bar, Sunday Mart, Gym Time, Oh My Gummy, Laundry Room. 11. China Town Di tempat ini, wisatawan dapat menikmati suasana khas kota Pecinan seperti di Negeri Tirai Bambu, China. Tidak hanya itu, Chinatown di Bandung ini juga dilengkapi sebuah museum yang berisikan beragam perabotan antik khas budaya Tionghoa, hingga info soal perjalanan sejarah suku Tionghoa di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ini. 12. Tafso Barn Sambil berfoto ria, kamu bisa menikmati makanan dan minumannya di tempat duduk sangkar burung atau di bean bag. Tak perlu khawatir soal harga, karena mayoritas tidak ada yang harganya melebihi Rp60 ribu. (Foto: Instagram/@renejaya) 13. Forest Walk Kawasan ruang publik hijau ini cocok untuk melarikan diri sekejap dari hiruk pikuk perkotaan. Tempat instagramable di Bandung ini menawarkan latar foto khas kawasan hutan yang hijau nan asri. 14 Kampung Dago Pojok Kampung yang awalnya kumuh ini dipenuhi mural berbagai jenis desain, warna, dan ukuran di setiap sudutnya. 15. Cats and Ice Cream Bagi pencinta kucing, kunjungi Cafe Cats and Ice Cream ini pasti akan membuatmu betah. Di cafe ini bisa selfie bareng dengan kucing yang menggemaskan.