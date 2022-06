SEORANG wisatawan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kaget saat disodorkan kwitansi dan diminta untuk membayar uang senilai Rp1 juta, karena lebih dari satu hari kedapatan mengambil foto di Bromo. Kejadian ini sempat viral di media sosial.

Dikutip dari akun Instagram @mountraveillers, wisatawan tersebut mengunggah kwitansi tersebut di akun instagram @agung_bromo731.

"Untuk para pecinta foto dan selama pengambilan gambar di Bromo dikenakan biaya 1 juta," tulisnya seperti dikutip Okezone, Rabu (8/6/2022).

Dalam unggahan video tersebut ditujukan untuk seseorang bernama Agung. Dalam kwitansi berstempel itu tertulis biaya sebesar Rp 1 juta yang diperuntukkan untuk kegiatan pengambilan foto.

Ternyata kwitansi tersebut dikeluarkan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS). Menurut informasi, ternyata wisatawan itu akan melakukan pengambilan gambar di kawasan Bromo bersama lima orang lainnya selama dua hari.

Pemungutan biaya tersebut berlaku apabila ada pihak yang ingin mengambil gambar, atau video untuk ikian atau prewedding di kawasan Gunung Bromo.

Sebagaimana tertuang dalam peraturan i berlaku, sesuai PP 12/2014 Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, selain tiket masuk kawasan terdapat PNBP tarif pungutan.

Untuk film komersial dengan video komersil dikenakan biaya Rp10 juta per paket, menggunakan handycam dikenakan Rpi juta per paket dan foto Rp250 ribu per paket.

Warganet yang melihat unggahan tersebut, lantas langsung membanjiri kolom komentar unggahan itu. Sebagian ada yang mengingatkan, bahwa masing-masing taman nasional memiliki peraturan tersi, karena Gunung Bromo merupakan kawasan konservasi yang dilindungi.

"Itu hal wajar. Pengambilan foto dan video dengan tujuan komersial di kawasan konservasi emang segitu," ujar @ach****.

"Untuk komersial memang dikenaki tarif sesuai aturan yang ada. Tapi kalau sekadar foto untuk pribadi kita saat berkunjung tidak dikenakan tarif," kata @ori*****.