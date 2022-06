BISNIS pariwisata di Indonesia kembali bergeliat. Jumlah wisatawan di sejumlah destinasi terus mengalami peningkatan.

Secara alami Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam, keberagaman budaya, dan keunikan kuliner, seperti yang ada di Lido, Bogor. Bisnis pariwisata di Lido, Bogor, hingga saat ini terus mengalami pertumbuhan.

Banyak tempat wisata yang bisa menjadi pilihan tempat berlibur Anda di tengah rutinitas dan kesibukan yang padat.

Tak perlu khawatir mengenai akses yang sulit dijangkau atau jalanan yang macet, karena untuk menuju ke sejumlah tempat wisata yang ada di Lido, Bogor, kini semakin mudah karena dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam dari Jakarta lewat Tol Bocimi.

Lido Lake Resort by MNC Hotel adalah salah satu tempat berlibur yang cocok untuk keluarga, pasangan, ataupun solo travellers. Hotel bintang 5 yang dikembangkan oleh PT MNC Land Tbk (IDX:KPIG) ini menawarkan sejumlah pilihan aktivitas menyenangkan dengan udara sejuk yang dapat nikmati saat berlibur di sini.

Lalu, aktivitas apa saja yang dapat Anda nikmati saat pergi berwisata bersama keluarga, pasangan, ataupun solo travellers ke Lido Lake Resort? Berikut ini kami merangkumnya untuk Anda:

Bersepeda dengan view 3 gunung

Hanya di sini, Anda bisa bersepeda sambil menikmati pemandangan tiga gunung, yakni Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango.

Panorama yang luar biasa ini tentu tidak bisa Anda temui saat bersepeda di sejumlah area publik yang ada di sekitar Jakarta.

Bagi Anda yang datang bersama keluarga ataupun pasangan namun tidak membawa sepeda, jangan khawatir karena pihak manajemen hotel menyediakan pilihan sepeda yang dapat disewa.

Lari pagi di tepi Danau Lido

Saat Anda memilih menghabiskan waktu bersantai dengan solo traveling ke Lido Lake Resort, aktivitas yang bisa Anda lakukan adalah lari pagi dengan udara yang sejuk. Selain itu, Anda dapat menikmati keindahan Danau Lido saat melintasi area jogging track di sekitar hotel.

Aktivitas yoga dengan view terbaik

Nikmati aktivitas Yoga dengan view terbaik saat Anda menginap di Lido Lake Resort by MNC Hotel. Spot pertama Anda bisa Yoga di Lido Deck dengan view langsung danau. Khusus spot kedua ini adalah salah satu hidden gem terbaik untuk tempat Yoga dengan view terbaik lembah hijau, serta Gunung Gede dan Gunung Pangrango.

Menikmati Javanese massage

Untuk menyempurnakan aktivitas liburan Anda di Lido Lake Resort by MNC Hotel, tersedia body treatment dalam paket promo bertajuk Touch of Healing. Rasa lelah atau pegal-pegal, serta perasaan stres akan deadline yang menyelimuti Anda di tengah rutinitas kantor bisa teratasi dengan layanan javanese massage.

General Manager Lido Lake Resort by MNC Hotel, Dadi Mulyadi menyampaikan, untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat mencari tempat berlibur di Bogor, Lido Lake Resort by MNC Hotel menghadirkan penawaran paket spesial bertajuk Touch of Healing.

“Kami tawarkan promo Touch of Healing untuk paket menginap dan javanese massage di Lido Lake Resort, harga yang ditawarkan mulai dari Rp1.280.000,- net, sudah termasuk menginap 1 malam di deluxe room, sarapan, dan layanan javanese massage selama 1 jam," ucap General Manager Lido Lake Resort by MNC Hotel, Dadi Mulyadi beberapa waktu lalu.

Untuk periode pemesanan dan menginap hanya berlaku sampai 31 Juli 2022, serta dapat digunakan pada hari Minggu sampai Kamis.

Booking sekarang ke nomor 0251 8220922 atau WhatsApp 0822 1135 3797, karena terbatas untuk 20 reservasi perhari.

Mau tahu informasi lainnya, kunjungi https://www.lidolakeresort.com dan https://www.mncland.com atau follow Instagram @lidolakeresort dan @mncland.