SEDIKITNYA ada 5 keuntungan tinggal di Swiss. Negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari Pengunungan Alpen ini sedang jadi sorotan hangat netizen Indonesia pasca-tenggelamnya Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Eril tenggelam dibawa arus saat mandi bersama temannya di Sungai Aare, salah satu destinasi wisata di Kota Bern pada 26 Mei 2022. Jenazahnya ditemukan pada Rabu 8 Juni pagi di Bendungan Engehalde.

Swiss punya banyak tempat wisata. Spot-spot keren dan pemandangan indah tersebar di seluruh wilayah. Negara di Eropa Tengah ini juga menawarkan kenyamanan bagi siapa saja. Jadi tak heran bila Swiss jadi destinasi liburan idaman turis-turis dari berbagai negara, tak kecuali Indonesia.

BACA JUGA: Dibangun Tahun 1909, Ini Fakta Menarik Bendungan Engehalde Tempat Jasad Anak Ridwan Kamil Ditemukan

Dikutip dari channel YouTube Around The World, Swiss menjadi salah satu The Best Country to Live di pada 2019. Lalu apa saja keuntungan tinggal di Swiss? Berikut ulasannya.

1. Lingkungan Bersih dan Nyaman

Masyarakat Swiss kebanyakan memilih untuk menggunakan transportasi umum, seperti kereta ketika bepergian. Selain itu rata-rata mereka juga berjalan kaki, jika jarak yang akan dituju tidak terlalu jauh.

Sungai Aare di Swiss (Kemlu RI)

Oleh karena itu, polusi di Swiss menjadi terkendali. Udara hingga lingkungannya sangat bersih. Sehingga negara ini sangat nyaman dijadikan pilihan untuk tempat tinggal, dan lainnya.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

Seperti diketahui bahwa Swiss merupakan negara yang hampir 50 persen dikelilingi oleh danau, atau perairan. Sehingga pemerintah setempat memberdayakan sumber daya alamnya untuk kebutuhan masyarakat.

Misalnya, listrik yang menggunakan tenaga air. Kemudian pemanfaatan sumber daya lainnya, seperti matahari, angin, dan hidrogen.

BACA JUGA: Segini Kedalaman Sungai Aare Swiss, Lokasi Hanyutnya Eril Anak Ridwan Kamil

3. Ekonomi Stabil

Selanjutnya, Swiss juga menjadi salah satu negara di Eropa dengan ekonominya yang stabil. Serta didukung teknologi yang kian berkembang. Di mana pada 2011, Swiss masuk ke dalam golongan negara termakmur di dunia berdasarkan pen dapatan perkapitanya.

Hal ini juga didukung dengan keberadaan perusahaan multinasional sekelas Glencore, Nestle, Novartis, Hoffman-La Roche, ABB, Group Mercuria Energy, dan Adecco sehingga tingkat pengangguran tergolong sangat rendah.

4. Jaminan Kesejahteraan Kemudian masyarakat Swiss juga terjamin lho kesejahteraan hidupnya. Di mana setiap individunya saling bahu membahu mewujudkan hidup sejahtera. Hal ini karena negara ini memiliki ekonomi yang stabil, serta pengangguran yang rendah. Negara melalui Gemeinde, kantor pemerintah kota, menyalurkan beragam tunjangan hidup dan tunjangan sosial hasil dari pajak yang dikelurkan tadi. Semua warga, tanpa terkecuali, akan menerima tunjangan ini hingga hari tua mereka. 5. Pendidikan Pendidikan jadi tujuan di salah satu negara maju ini. Swiss terkenal dengan penduduknya yang pekerja keras dan mandiri. Untuk itu hal ini juga didukung dengan perkembangan teknologi, pendidikannya yang semakin membaik. Universitas yang paling di incar di Swiss yaitu University of Zurich. Tunjangan hidup dari hasil pajak juga meliputi subsidi dari pemerintah pusat, dan daerah di bidang pendidikan dari bangku taman kanak-kanak, hingga ke jenjang sarjana.