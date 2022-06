ADA 32 quotes bijak Ridwan Kamil dapat Anda baca pada artikel ini. Quotes dari Gubernur Jawa Barat ini biasanya sedikit jenaka, namun tetap bisa meninggalkan kesan bagi setiap orang yang membaca atau mendengarnya.

Ridwan Kamil baru-baru ini kehilangan putra sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril yang tenggelam saat mandi di Sungai Aare, Kota Bern, Swiss, pada Kamis 26 Mei 2022. Jenazahnya ditemukan pada Rabu 8 Juni lalu. Ridwan Kamil dan keluarga sudah mengikhlaskan kepergian sang buat hati.

Ridwan Kamil dikenal punya pembawaan yang santai dan penuh canda, sehingga membuatnya dicintai banyak orang. Tak hanya itu, sosok Ridwan Kamil juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Hal ini lantaran ia sering memberikan ide yang inovatif dan brilian untuk daerah pimpinannya.

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, juga kerap membagikan quotes-quotes yang bermanfaat. Nah, berikut Okezone berikan 32 Quotes Bijak Ridwan Kamil.

32 Quotes Bijak Ridwan Kamil

1. “Jika kamu gagal menjadi pria tampan, jadilah pria mapan, dengan begitu wajahmu termaafkan.”

2. "Keluarga adalah tempat kita berlabuh dan fondasi peradaban masa depan".

3. "Turun tangan jangan tunjuk tangan. Negeri ini jauh dari beres jika hanya meminta pemerintah untuk hadirkan perubahan".

4. "Saya berdiri di sisi logis. Hidup itu unik. Mari kita hormati pilihan yang berbeda dari lainnya".

5. “ Kemuliaan hidup kita karena kejujuran.”

6. “Mereka Madrid, kamu Barcelona. Mereka sudah married, kenapa kamu masih berkelana?”

7. “Barang siapa menjadi pemimpin karena ambisi, maka ia akan bersiasat.”

8. "Perlu kompas dalam berpolitik. Salah satunya adalah 'politik akal sehat'. Kadang harus lawan arus, tapi batin tenang"

9. "Dunia itu berat, makanya butuh cinta untuk meringankannya"

10. "Hidup cuma sekali, jangan menua tanpa arti"

11. "Ingat, bangsa yang beradab selalu menjaga kebersihan fasilitas negara di mana pun itu. Coret-mencoret, nyampah dan mengotorinya itu tidak keren"

12. "Tugas maha besar generasi kita adalah mewariskan toleransi bukan kekerasan, kecerdasan bukan kebodohan, kerja keras bukan kemalasan"

13. "Dekati anaknya, dekati juga orang tuanya. Lelaki mah nggak perlu ganteng, yang penting berkarakter"

14. “Memperbaiki negeri ini tidak harus selalu bising.”

15. "Dalam hidup kita harus menjadi bermakna bagi orang lain"

16. "Banyak orang yang memiliki sebuah ide yang dapat bermanfaat bagi semua orang, namun tidak memiliki wadah dan sarana untuk mengungkapkannya sehingga ide tersebut menjadi sia-sia karena tidak terpakai"

17. "Pintar secara akademis bukanlah faktor utama bisa meraih sukses, yang terpenting adalah berani berinovasi, melakukan terobosan serta menjadi yang terdepan dan menjadi yang berbeda".

18. "Saya menggunakan teknologi untuk mereformasi perubahan, karena bagi saya teknologi itu memudahkan tetapi jangan menghilangkan kemanusiaan"

19. "Kita harus memanusiakan manusia, saling memintarkan, saling mencintai, saling merawat, dan saling berbicara dengan baik"

20. "Jika kecerdasanmu tidak berguna dan membawa manfaat kebaikan bagi orang lain maka hidupmu akan sia-sia"

21. "Mimpi boleh melangit, tapi kaki harus membumi"

22. "Kepemimpinan yang terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Perilaku Anda adalah dakwah Anda. Keteladanan Anda adalah leadership Anda”

23. "Bahagia adalah mereka yang hidup serba cukup walau tidak kaya raya"

24. "Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa"

25. "Pekerjaan paling menyenangkan di dunia adalah hobi yang dibayar"

26. "Jika kamu gagal menjadi pria tampan, jadilah pria mapan, dengan begitu wajahmu termaafkan"

27. . "Bagi saya Bandung bukan hanya nama kota, ia juga merupakan filosofi hidup"

28. "Hidup hanya sekali, jangan menua tanpa karya dan inspirasi"

29. "Never stop learning, no age limit for getting smarter"

30. “Negeri ini butuh banyak pemuda pencari solusi, bukan pemuda pemaki-maki".

31. "Selalu rendah hatilah kita, karena ada Yang Maha Tinggi"

32. "Hormati kerja mereka dengan tidak membuang sampah ke saluran. Jangan giliran banjir selalu menyalahkan pemerintah"

Itulah 32 Quotes Bijak Ridwan Kamil. Semoga bermanfaat.