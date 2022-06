SEBAGAI salah satu kota metropolitan terbesar di dunia, New York City adalah salah satu tempat yang banyak orang sangat ingin mengunjungi dan melihatnya secara langsung.

Wilayah yang dijuluki 'Kota yang Tak Pernah Tidur' ini akan selalu menakjubkan dengan pemandangan gedung pencakar langit dan bangunan megahnya dan sejumlah spot wisata ikonik yang dimilikinya.

Jika Anda hendak melakukan perjalanan dan berlibur di New York, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Namun untuk membuat kesempatan liburanmu yang terbatas itu - baik secara waktu ataupun biaya - menjadi lebih berkesan, berikut Okezone suguhkan 8 tips perjalanan nyaman dan hemat dari para pakar traveling.

1. Jangan makan di restoran franchise

Setiap kali Anda mengunjungi suatu tempat, seringkali akan mudah terjerumus ke dalam fast food. Maka cara yang terbaik untuk membuat liburanmu lebih berkesan adalah hindari bersantap di restoran waralaba atau franchise.

Mengapa? Karena ada begitu banyak tempat makan di sekitar NYC yang patut Anda kunjungi dan cicipi yang tidak ada di tempat lainnya!

"Hindari restoran itu (franchise) kecuali Eataly atau restoran bintang 5 eksklusif yang terkenal. NYC dikenal memiliki banyak restoran luar biasa dan seperti Red Lobster, Fridays, Olive Garden, atau Planet Hollywood," ungkap manajer marketing di salah satu perusahaan properti pariwisata, Matthew Bowley.

β€œNamun ingatlah selalu untuk membuat reservasi terlebih jika Anda ingin makan di restoran yang bagus,” kata dia melansir laman Bestlifeonline.

2. Menyewa sepeda

Taksi kuning mungkin merupakan salah satu ikon transportasi New York yang sering terlihat di film atau acara televisi populer dunia, namun itu tidak berarti kamu harus menggunakannya selalu saat berlibur di di sana.

Kota yang akrab dengan sebutan NYC ini juga merupakan kota metropolitan yang sangat ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda, terlebih jika Anda menghabiskan waktu di Central Park, taman terbuka terkenal di dunia.

Maka menyewa sepeda adalah sebuah alternatif yang bagus, menurut Nicole Hunter seorang blogger perjalanan kenamaan.

"Central Park adalah taman seluas 778 hektare di pusat Kota New York di mana anda dapat menemukan berbagai destinasi wisata seperti danau dan kolam, air mancur, puluhan taman bermain dan lapangan. Itu dirancang untuk melindungi pengunjung dari kepadatan dan kebisingan NYC sehingga pas jika anda menyewa sepeda di sekitar sini.” ucapnya.

3. Mengetahui view dan spot foto estetik yang tersembunyi

Sebagai penulis perjalanan dan warga New York, Charles Breitbart dari TripTins paham betul bahwa hampir tidak mungkin menghindari kepadatan turis di seluruh destinasi wisata yang ada di New York.

Namun, dia percaya bahwa setiap turis yang berkunjung ke NYC harus melihat beberapa dermaga kota, yang menurutnya adalah view dan spot foto estetik yang tersembunyi.

Charles menyebut bahwa salah satu tempat yang demikian adalah Jembatan Manhattan, yang menjadi alternatif bagi wisatawan selain jika mengalami kepadatan di Jembatan Brooklyn yang ikonik itu.

"Pemandangan dari Jembatan Manhattan adalah beberapa yang terbaik yang akan Anda temukan di NYC dan merupakan jembatan yang jauh lebih jarang dikunjungi daripada Jembatan Brooklyn di dekatnya," ungkapnya.

"Pemandangan pusat kota Manhattan dan Jembatan Brooklyn sulit dikalahkan. Menghabiskan waktu di sana untuk matahari terbenam (sunset) adalah salah satu hal favorit saya untuk dilakukan di akhir pekan,” kata Charles.

4. Mengunjungi Teater Apollo

Anda mungkin jarang mendengar tentang Teater Apollo Kota New York, dan jika Anda tidak mempertimbangkan untuk pergi ke sana, Tim White yang merupakan pendiri MilePro justru memohon agar Anda melakukannya untuk meningkatkan pengalaman liburan NYC Anda.

"Jika Anda ingin mengintip artis dan komedian terbaik yang sedang naik daun di New York City, Anda harus pergi ke Amateur Night at the Apollo," ungkapnya.

5. Temukan paket sarapan gratis

Cukup banyak hotel yang menawarkan sarapan gratis sebagai bagian dari paket menginap. Hal itu sebenarnya terlihat biasa, tetapi ketika Anda mengunjungi kota seperti NYC, di mana Anda tahu segalanya akan mahal, menemukan hotel yang masih menawarkan keuntungan itu bisa sangat membantu.

"Dengan inflasi dan anggaran saat bepergian, kami semua berusaha menghemat uang dan sayangnya, sarapan di NYC mahal," ungkap seorang konsultan humas di New York, Jackie Martin.

"Maka baik sekali jika anda memilih penginapan yang menyediakan sarapan gratis karena anda tak harus khawatir tentang di mana Anda akan mengisi tenaga untuk perjalanan, karena tentu saja Anda tidak bisa bertualang sepanjang hari dengan perut kosong!,” paparnya.