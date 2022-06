OLEH-oleh khas Batam kekinian menjadi buruan para wisatawan setelah mengunjungi Kota Industri ini. Ada banyak pilihan cinderamata menarik dengan harga murah yang bisa Anda dapatkan di kota terbesar Kepulauan Riau ini. Apa saja?

Mulai dari makanan ringan, kue tradisional, hingga barang branded murah, berikut telah MNC Portal Indonesia rangkum 16 rekomendasi oleh-oleh khas Batam yang biasa diburu para wisatawan.

1. Luti Gendang

Luti Gendang menjadi salah satu oleh-oleh khas Batam favorit wisatawan. Roti khas Batam ini berbentuk oval atau lonjong memanjang dan memiliki tekstur luar roti yang renyah serta lembut di bagian dalamnya, ditambah lagi dengan isinya yang gurih. Sekilas bentuknya memang mirip Kroket, namun dengan isian dan rasa yang berbeda.

Luti Gendang memiliki isian berupa olahan daging ikan bercita rasa khas. Luti sendiri dalam bahasa Melayu berarti roti, berbahan dasar tepung berisikan abon ayam atau abon ikan tuna yang telah dicampur dan dibumbui dengan. Anda bisa mendapatkan jajanan satu ini di toko roti atau toko oleh-oleh dengan harga yang cukup bersahabat, untuk ukuran besar isi 25 buah harganya ditaksir sekitar Rp90.000 per kotak.

2. Layer Cake

Layer cake merupakan nama lain dari kue lapis, jajanan tradisional yang bisa Anda temukan di berbagai sudut kota Batam. Meskipun Anda dapat menemukan berbagai jenis kue lapis di beberapa kota di Indonesia, namun kue lapis khas Batam ini memiliki varian rasa kekinian yang jauh lebih banyak seperti nanas, cinnamon, pandan, coklat, moka, hingga keju.

3. Gong-gong

Gong-gong merupakan nama dari makhluk hidup atau biota laut yang hidup di kepulauan Riau. Sekilas bentuknya menyerupai keong, dan merupakan jenis kerang laut dengan ukuran sedang dan panjang sekitar 7 cm. Ada 4 jenis Gong-gong yang biasa dikonsumsi yaitu, Gong-gong ayam, Gong-gong putih cangkang tipis, gong-gong putih cangkang tebal, dan gong-gong merah cangkang tebal. Rasanya menjadi lebih nikmat jika ditambah sambal yang pedas gurih olahan khas Batam.

Meski termasuk hidangan basah, Anda tetap bisa merasakan nikmatnya kerang ini dalam bentuk keripik. Sudah banyak keripik yang menggunakan ekstrak gonggong asli agar tercipta rasa yang sama. Untuk mendapatkannya pun mudah, tersedia hampir di setiap pusat oleh-oleh khas Batam.

4. Teh Bunga Rosella

Teh bunga rosella menjadi salah satu oleh-oleh khas Batam yang unik. Pasalnya, setiap seduhannya memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan Anda. Warna bunga dan air seduhan rosella akan terlihat merah gelap. Rasa dan aromanya pun berbeda dari teh biasa. Tanpa menambahkan gula, rasa asam manis wangi bunga bisa langsung terasa.

Kandungan antioksidan dalam bunga rosella diketahui cukup tinggi, sehingga berguna untuk melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Minuman ini sangat cocok untuk Anda nikmati sebelum mengawali hari dan malam hari, terutama di masa pandemi. Kemasannya pun praktis serta bisa Anda dapatkan dengan mudah di pusat oleh-oleh khas Batam.

5. Kue Batang Buruk

Kue Batang Buruk merupakan jenis kue kering yang bisa dijadikan oleh-oleh khas kota Batam. Meskipun namanya cukup aneh, namun rasanya tidak seburuk yang dibayangkan. Teksturnya renyah dan rasanya manis, cocok untuk dijadikan teman minum teh atau kopi. Kue batang buruk ini termasuk jajanan tradisional khas Batam, harganya juga cukup terjangkau, sekitar Rp50.000 untuk ukuran 400 gram.

6. Kek Pisang Villa

Kue berbahan pisang khas Batam ini dinamakan Kek Pisang Villa yang merupakan pelafalan dari Cake Pisang Villa. Pisang yang menjadi bahan utama kue ini akan langsung terasa pada gigitan pertama. Tapi tak hanya pisang, ada pula perpaduan rasa dengan cokelat, strawberry, blueberry, serta rasa buah lainnya yang terasa lezat. Satu kotak kue ini berkisar antara Rp35.000 hingga Rp55.000.

7. Bingka Bakar

Bingka Bakar memiliki tekstur yang padat, namun lembut di dalamnya. Kue ini cukup harum karena berasal dari daun pandan. Camilan ini memiliki berbagai varian rasa, mulai dari rasa coklat, pandan, keju, wijen, hingga jagung. Ada pula rasa khusus seperti buah naga, tetapi hanya tersedia di waktu tertentu. Harganya cukup terjangkau, sekitar Rp20.000 per kotaknya.

8. Brownies Lava

Lelehan coklat yang lumer dari brownies menjadi asal usul kue ini bernama lava. Selain cokelat ada pula varian rasa lain, seperti kacang, cheese cake, dan black forest. Anda bisa menemukannya di banyak tempat wisata atau pusat perbelanjaan kota Batam. Kisaran harganya mulai dari Rp50.000 sampai Rp85.000.

9. Rocklate

Kudapan berbahan dasar cokelat ini memadukan cokelat asli dengan marshmallow yang lembut dan kenyal. Agar lebih menarik, ada beberapa varian yang dicampurkan dengan potongan kacang. Sehingga, sensasi rasa di setiap kunyahan pun terasa berbeda-beda. Pilihan rasa dan kemasannya pun unik, seperti cokelat up to you, ikon Batam, dan rocklate bit. Harga perkemasannya berkisar antara Rp25.000 hingga Rp80.000.

10. Kek Durian

Kue bolu khas Batam ini memiliki cita rasa durian yang khas mulai dari aroma hingga rasanya. Ditambah lagi dengan topping manis diatasnya seperti cokelat, keju, kacang, atau meses. Rasa durian yang nikmat pun terasa semakin mantap!

11. Kek Buah Naga

Tidak hanya durian, ada pula Kek Buah Naga yang bisa Anda dapatkan di Batam. Buah naga yang digunakan untuk membuat kue merupakan buah naga khas Batam yang dibawa langsung dari kota Barelang, sehingga kesegaran dan cita rasa buahnya tetap terjaga.

Perpaduan kue bolu yang diberi karamel, potongan buah dan selai naga ini akan memberikan sensasi tersendiri saat mengunyahnya. Selain nikmat, sari buah naga asli yang terkandung di dalam kue ternyata memberi khasiat pada tubuh. Rasanya juga tidak monoton, ada beberapa pilihan varian rasa yang kekinian seperti moka, keju, almond, cokelat, dan lainnya.

12. Bilis Molen

Bilis Molen adalah jenis kue yang sering dijadikan sebagai snack atau camilan dengan bahan dasar Ikan Bilis, yang diolah dengan cara dibungkus adonan tepung terigu.Ikan Bilis sendiri merupakan jenis ikan air laut berwarna abu-abu kehijauan yang berukuran kecil seperti teri jengki. Cemilan unik ini memiliki cita rasa yang khas dan gurih, sehingga sangat nikmat untuk disantap di setiap gigitannya. Dijamin bakal ketagihan!

13. Keripik Kari

Keripik Kari menjadi salah satu oleh-oleh khas Batam kekinian yang tak boleh terlewatkan. Seperti namanya, keripik ini memiliki rasa kari yang begitu kental lengkap dengan aromanya. Kenikmatan jajanan ini pun menjadi favorit wisatawan dari Malaysia dan Singapura. Terdapat beberapa pilihan rasa yang tersedia, seperti rasa gong-gong, habbatussauda, hingga udang.

14. Otak-Otak Batam

Batam juga punya otak-otak yang menjadi kuliner khasnya. Makanan ini biasa dijajakan di pinggir jalan, dan harganya relatif terjangkau. Otak-otak khas Batam memiliki beberapa varian bahan dasar pembuatnya, seperti otak-otak ikan, otak cumi-cumi, maupun otak-otak campuran ikan dan cumi-cumi.

Otak-otak khas Batam biasanya diolah dengan cara dipanggang atau digoreng, selain itu ada yang menggunakan bumbu kacang atau sesuai dengan selera.

15. Kaus T-Obenk

Sama hal-nya seperti Dagadu di Jogja ataupun Joger di Bali, Batam juga memiliki sebuah brand kaus dengan tulisan maupun gambar yang sedikit nyeleneh dan menjadi ciri khas Batam tersendiri. Mereknya adalah kaus T-Obenk. Jika Anda bingung ingin membeli pakaian apa untuk oleh-oleh, maka kaus ini bisa jadi salah satu opsi sebagai cinderamata yang akan Anda bawa pulang ke rumah.

Kualitas bahannya pun tidak perlu Anda ragukan karena menggunakan bahan premium. Pusat kaus ini terletak di Jl. Engku Putri, Teluk Kering dan selalu jadi langganan rombongan wisatawan yang menggunakan sewa bus pariwisata Batam. Satu baju biasa dibanderol dengan harga Rp60.000 saja.

16. Barang Branded Murah

Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan, Batam menjadi surga barang-barang murah. Anda bisa menemukan banyak barang-barang branded dengan harga super miring di pusat perbelanjaan. Misalnya saja smartphone, harganya bisa turun 50% bila Anda beli di Batam.

Tak hanya itu saja tas dan pakaian dari brand terkenal juga bisa Anda dapatkan dengan harga murah. Meski begitu, Anda tetap harus berhati-hati. Sebab, tidak semua barang tersebut original. Ada pula yang tiruan dengan kualitas jelas berbeda. Jadi, gimana? Sudah menentukan pilihan oleh-oleh khas Batam kekinian yang Anda inginkan?