PECINTA golf akan sangat dimanjakan oleh fasilitas yang dimiliki Lido Golf yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat. Termasuk Private Club House (PCH) yang bakal segera diluncurkan.

“Desain Private Club House (PCH) di Lido Golf terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, bagian dari PT MNC Land Tbk (KPIG). Akan segera diluncurkan!,”ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoeseodibjo, Minggu (19/6/2022).

“Selamat kepada tim MNC Land,” imbuhnya.

Sebelumnya, Hary mengungkapkan KPIG gencar melakukan penyelesaian pembangunan Lido Golf di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City. Dengan pemandangan menakjubkan, dan berada di dataran tinggi, pecinta golf bisa merasakan bermain di atas awan.

“Lido golf lagi dikebut penyelesaiannya, bagian dari KEK MNC Lido City, anak perusahaan MNC Land Tbk (KPIG),”ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Rabu (15/6/2022).

“Golf 18 holes dengan GPA standard, terletak di atas permukaan laut dan sangat sejuk dan bersih udaranya, dan pemandangan yang luar biasa,”imbuh Hary.

Di KEK MNC Lido City sudah terdapat Lido Lake Resort Hotel, hotel luas dengan fasilitas lengkap dilengkapi view spektakuler. Pesona Lido memang sudah tak perlu diragukan lagi.

Berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, Lido memiliki iklim yang selalu sejuk sepanjang tahun sehingga sangat nyaman sebagai destinasi untuk relaksasi dan liburan.

Keindahan danau Lido dilengkapi dengan panorama alam memukau karena terletak di antara tiga gunung yakni yaitu Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Salak.

Berbagai keunggulan Lido tersebut sangat sesuai dengan tren wisata alam dan perjalanan darat yang semakin naik. Masyarakat cenderung memilih tempat wisata yang mudah diakses, memiliki area outdoor yang luas, dekat dengan alam, serta memiliki udara yang bersih dan segar.

Potensi Lido sebagai destinasi wisata baru terintegrasi inilah yang terus dikembangkan oleh MNC Lido City.

Sejumlah proyek ikonik berkonsep integrated lifestyle hospitality and resort sedang dibangun di antaranya Movieland - the most integrated & one stop studios, Lido Music & Arts Center - the first class outdoor music & arts festival venue in Indonesia, Lido World Garden - world-class family edutainment garden, Lapangan golf 18-hole berstandar PGA yang dirancang oleh Ernie Els, dan MNC Park – theme park berkelas dunia yang pertama di Indonesia.