WISATA Cipanas Garut yang populer, wajib dikunjungi. Kabupaten Garut, Jawa Barat memiliki ketinggian 717 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan dikelilingi oleh Gunung Karacak (1838 mdpl), Gunung Cikuray (2821 mdpl), Gunung Papandayan (2622 mdpl), dan Gunung Guntur (2249 mdpl).

Tak heran bila kabupaten ini memiliki banyak destinasi wisata di seluruh penjuru wilayahnya, terutama di Cipanas. Cipanas terkenal sebagai tempat yang memiliki banyak wisata air dan penginapan. Jadi cocok dikunjungi bareng keluarga atau orang tersayang.

Lantas, apa saja wisata Cipanas Garut yang populer dan wajib dikunjungi? Untuk mengetahuinya, simak ulasan berikut ini.

1. Taman Air Sabda Alam

Sabda Alam termasuk sebuah nama tempat wisata yang berlokasi di Cipanas, Garut. Sabda Alam adalah salah satu tempat rekreasi berupa wahana air dengan konsep waterboom yang dilengkapi berbagai wahana dan fasilitas untuk anak-anak hingga orang dewasa.

Terdapat wahana kolam ombak, kolam anak, kolam ikan untuk terapi ikan, kolam dinosaurus, air mancur, flying fox dan panggung hiburan. Selain itu, terdapat pula fasilitas lengkap, mulai dari penginapan, mushola, kamar mandi hingga parkir yang luas.

Tempat wisata ini ada di Jalan Raya Cipanas No. 3, Garut, Jawa Barat. Untuk tiket masuk pada hari Senin sampai Jumat akan dikenakan biaya Rp 30.000 per orang. Sementara hari Sabtu sampai Minggu dan hari libur dikenakan biaya Rp 40.000 per orang, serta anak dengan tinggi badan di bawah 80 cm tidak dipungut biaya.

2. Taman Air Danau Dariza

Danau Dariza Resort merupakan salah satu tempat wisata paling populer di kawasan Cipanas. Hampir sama dengan Sabda Alam, tempat wisata ini juga menawarkan taman air dengan konsep yang unik.

DI sini terdapat danau buatan yang menjadi cikal bakal nama wisata ini. Berlokasi di kaki Gunung Guntur membuat pemandangan di sini begitu indah. Pemandangan Gunung Guntur yang gagah menjulang terlihat jelas, tak heran banyak pengunjung yang betah berlama-lama.

Selain danau, terdapat pula wahana waterboom, tempat penginapan, dan wisata kuliner. Lokasinya ada di Jalan Cipanas Raya no 44/45 ,Lengen Sari, Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat.

3. Kampung Sumber Alam Selain dua tempat wisata di atas, ada pula Kampung Sumber Alam yang merupakan resort tradisional dengan konsep unik. Resort ini mengusung konsep kampung yang ditata secara artistik khas arsitektur Sunda, dengan bangunan di atas danau. Secara umum, bungalow di tempat wisata satu ini tampak seperti rumah tradisional Sunda yang mengapung seolah mencerminkan budaya arsitektur Kampung Cipanas Tempo Dulu. Semua bungalow dilengkapi dengan bak mandi dan shower dengan air panas belerang dari Gunung Api Guntur. Selain fasilitas sumber air panas yang tersedia di kolam renangnya, tempat wisata ini juga memiliki fasilitas lengkap dan aneka permainan tradisional yang membuat anak mencintai alam. Lokasinya ada di Jalan Raya Cipanas 122 Garut, Jawa Barat. Demikian 3 tempat wisata Cipanas, Garut yang populer dan wajib dikunjungi.