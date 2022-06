BANDARA Internasional Hamad (HIA) di Doha, Qatar, dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia tahun 2022 (Best Airport in the World) oleh penghargaan Skytrax World. Penghargaan tersebut kini sebagai kedua kalinya.

"Kami sangat senang bahwa pintu gerbang utama Qatar ke dunia sekali lagi dinobatkan sebagai bandara terbaik dunia di World Airport Awards 2022, ini menambah pencapaian dalam tonggak sejarah Bandara Hamad," kata Chief Operating Officer Bandara Internasional Hamad, Badr Mohammed Al-Meer melansir laman resmi Skytrax.

Menjadi bandara terbaik di dunia tahun 2022, Doha memiliki beberapa fasilitas yang bisa dimanfatkan traveler loh.

Setidaknya ada empat fasilitas unggulan yang bisa dicoba saat menunggu penerbangan.

1. WiFi

Traveler bisa mendapatkan koneksi WiFi Gratis. WiFi yang ada di Hamad International Airport tidak hanya gratis tapi juga sangat efisien. Tidak ada batasan waktu penggunaan dan aksesnya pun sangat cepat.

2. Tur keliling Doha

Bagi traveler yang penerbangannya masih lama, maka bisa mencoba pengalaman tur keliling kota Doha. Beberapa maskapai menawarkan fasilitas tersebut dengan membayar sejumlah uang. Biasanya dalam tur tersebut, traveler diajak untuk mengunjungi empat landmark utama, yaitu Souq Waqif sebagai tempat berbelanja perhiasan, rempah-rempah dan seni tradisional; The Pearl-Qatar, di tempat ini tersebar toko-toko dan restoran.

Selain itu, traveler bisa berbelanja sambil menyantap makanan khas timur tengah seperti Machboos dan Mathrooba; Museum of Islamic Art serta Desa Budaya Katara yang sangat cantik.

3. Tempat bermain anak Bandara Doha menyiapkan tempat bermain anak yang didesain oleh seniman terkenal asal New York, Tom Otterness yang menciptakan beragam patung perunggu yang juga berfungsi sebagai permainan seluncuran dan perlengkapan interaktif lainnya. BACA JUGA:Heboh Penumpang Pesawat Kehilangan Pistol di Bandara, Petugas Kebingungan BACA JUGA:Dear Traveler, Terminal 4 Bandara Changi Singapura Dibuka Lagi Mulai September 2022 4. Instalasi seni Traveler bisa mengunjungi berbagai instalasi seni yang dipamerkan di Hamad International Airport, seperti patung oryx, Bentley Continental GT dan Ducati Monster, patung Arctic Nurseries of El Dorado, dan tepat di tengah area transit, terdapat ikon Hamad International Airport yang sangat terkenal yaitu โ€˜The Lamp Bearโ€™, sebuah beruang lampu raksasa setinggi 7m, yang dirancang oleh seniman Urs Fischer.