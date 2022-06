SKYTRAX telah merilis daftar bandara terbaik di dunia tahun 2022. SkyTrax merupakan sebuah perusahaan pemeringkat penerbangan. Lebih dari 500 bandara dinilai dan penghargaan diberikan melalui survei yang diisi oleh pelanggan.

Metodologi penilaian yang digunakan dalam survei yakni kenyamanan terminal, fasilitas check-in, ketersediaan taksi, keramahan staf bandara, standar kebersihan, keamanan, dan banyak indikator kinerja lainnya.

Melansir World Airport Awards, Bandara Internasional Hamad (HIA) di Doha, Qatar menempati peringkat pertama bandara terbaik di dunia.

Bandara Internasional Hamad menggantikan Bandara Internasional Doha sebagai bandara utama di Qatar pada 2014 lalu.

Bandara ini telah digambarkan sebagai kompleks terminal yang paling mewah dan signifikan secara arsitektur di dunia.

Maskapai penerbangan utama di bandara ini adalah Qatar Airways.

Selain Bandara Doha, berikut daftar 20 bandara terbaik di dunia tahun 2022:

1. Bandara Internasional Hamad

2. Bandara Internasional Tokyo (Haneda)

3. Bandara Changi Singapura

4. Bandara Internasional Narita

5. Bandara Internasional Incheon

6. Bandara Paris Charles de Gaulle

7. Bandara Munich

8. Bandara Istanbul

9. Bandara Zurich

10. Bandara Internasional Kansai

11. Bandara Helsinki-Vantaa

12. Bandara Internasional Chubu Centrair Nagoya

13. Bandara Heathrow London

14. Bandara Internasional Dubai

15. Bandara Schiphol Amsterdam

16. Bandara Madrid-Barajas

17. Bandara Kopenhagen

18. Bandara Internasional Guangzhou Baiyun

19. Bandara Internasional Wina

20. Bandara Internasional Hong Kong

Bandara Soekarno-Hatta

Meski tidak termasuk ke daftar bandara terbaik di dunia tahun 2022, Soekarno-Hatta menempati posisi 9 pada daftar Best Airport Staff in Asia 2022 pada kategori World’s Best Airport Staff di ajang yang berlangsung di Paris, Prancis, pada 16 Juni 2022.

Peringkat ke-9 pada daftar Best Airport Staff in Asia 2022 ini menandai naiknya Bandara Soekarno-Hatta dari pencapaian di tahun 2021 lalu yang berada di posisi ke-10.

Pada daftar Best Airport Staff in Asia 2022, hanya terdapat dua bandara di ASEAN yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Changi.

Dengan penghargaan ini, President Director AP II Muhammad Awaluddin menjelaskan, daftar Best Airport Staff yang dirilis Skytrax menggambarkan bahwa kualitas staf di suatu bandara dinilai sangat baik dari sikap melayani, keramahan melayani dan efisien dalam melayani.

"Kami sangat bersyukur di tengah tantangan hebat pandemi COVID-19 pada 2021, seluruh staf di Bandara Soekarno-Hatta dapat tetap memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang pesawat. AP II bangga dan berterima kasih kepada seluruh frontliner yang bekerja tanpa lelah dan tanpa pamrih untuk memberikan yang terbaik bagi Bandara Soekarno-Hatta dan bagi masyarakat," kata Muhammad Awaluddin pada Senin 20 Juni 2022.