SEMESTER genap tahun ajaran 2021/2022 telah berakhir. Liburan sekolah yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kali ini periode liburan sekolah berlangsung dari minggu ke-3 Juni hingga minggu ke-2 Juli.

Periode liburan panjang ini pun sering dimanfaatkan orang tua untuk menghabiskan waktu bersama anak-anaknya.

Deretan lokasi wisata, penginapan dan pesawat terbang pun siap menyambut mereka, tak terkecuali Singapura.

Negara tetangga Indonesia yang sudah membuka perbatasannya untuk wisatawan sejak April lalu ini masih menjadi lokasi favorit orang tua untuk menghabiskan waktu libur. Tempat wisata Singapura sangat beragam mulai dari wisata belanja, wisata kuliner hingga taman bermain ada di sini.

Lokasi pertama adalah Pulau Sentosa. Pulau buatan ini memiliki beragam destinasi wisata yang bisa ditelusuri. Di Sentosa Island, Anda bisa berkunjung ke Museum Madame Tussauds yang berisi patung lilin tokoh-tokoh dunia. Selain itu ada Golden Jubilee Grand Draw yang berhadiah total S$140,000

Kedua adalah Universal Studios. Wahana bermain ini menjadi destinasi wajib dikunjungi saat liburan di Negeri Singa karena memiliki sejumlah permainan yang bisa memberikan pengalaman baru bagi para wisatawan seperti Transformers The Ride, Battlestar Galactica, Revenge of The Mummy dan Jurassic Park Rapids Adventure.

Ketiga adalah wisata belanja di berbagai mal CapitaLand yang berlokasi di Raffles City Shopping Centre, Plaza Singapura, Funan, Bugis Street, Bugis Junction, Bugis+, IMM, dan Clarke Quay.

โ€œMomen liburan sekolah adalah waktu yang tepat untuk membangun keceriaan bersama anak-anak. Momen tersebut harus diatur dengan tepat agar liburan Anda dengan keluarga bisa dinikmati dengan maksimal,โ€ ujar Direktur MNC Bank, Denny Hanubrata.

Agar waktu liburan anak-anak tetap seru, maksimal dan bebas khawatir, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group menebar penawaran spesial bagi Anda yang akan berlibur ke Singapura.

Pertama, dapatkan tiket Triple Thrills Pass Universal Studios dengan harga S$288 menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank. Selain itu ada diskon tambahan 10% saat belanja dan bersantap di Univesal Studios. Program ini berlaku untuk periode booking 1 Mei โ€“ 31 Juli 2022 dengan periode kunjungan 1 Mei โ€“ 31 September 2022.

Selain di Universal Studios, nikmati pengalaman belanja bebas khawatir di Raffles City Shopping Centre, Funan, IMM, Clarke Quay, Bugis Street, Bugis Junction, dan Bugis+ menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank. Anda bisa mendapatkan eCapitaVoucher hingga S$35 saat belanja di tenant yang bekerja sama menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank berlogo MasterCard. Yang menarik lainnya nikmati diskon 20% untuk bermain, makan dan belanja saat berada di Pulau Sentosa. Selain itu Anda berpeluang mendapatkan Grand Jubilee Grand Draw bernilai total S$140,000. Penawaran ini berlaku hingga 31 Agustus 2022. "Semoga program spesial ini bisa melengkapi pengalaman wisata Anda, dan setelah liburan pikiran dan tubuh lebih segar untuk menghadapi tahun ajaran baru," lanjut Denny. Selesai liburan jangan lupa untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah anak Anda dengan diskon Rp200.000 di Bukalapak untuk produk Supper Seller dan BukaMall menggunakan kode voucher MNCBTS dengan transaksi belanja minimal Rp2 juta. Program ini berlaku hingga 30 Juni 2022 untuk semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Penawaran menarik ini akan melengkapi persiapan anak-anak Anda memasuki tahun ajaran baru nanti. Informasi lebih lengkap untuk promosi MNC Bank yang lain dapat Anda dilihat melalui https://mncbank.co.id/individu/promosi. Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit MNC Bank, Anda dapat mengajukan permohonan kartu kredit melalui aplikasi MotionBanking. Caranya unduh aplikasi MotionBanking di Google PlayStore dan Apple AppStore melalui tautan berikut http://onelink.to/q2ss2g. Setelah berhasil membuat akun ajukan permohonan Anda dengan cara mengisi formulir permohonan elektronik di aplikasi MotionBanking, lalu staf MNC Bank akan menghubungi untuk proses verifikasi. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari MNC Bank hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, akses www.mncbank.co.id dan follow akun resmi sosial media MNC Bank yaitu Instagram @officialmncbank, Facebook MNC Bank dan Twitter @MNCBank.