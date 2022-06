MUSIM panas menjadi waktu yang tepat untuk wara-wiri menjelajahi sejumlah tempat menarik. Cuaca cerah juga memungkinan kamu mengabadikan momen dengan sempurna di spot foto manapun.

Pilihan kawasan wisata untuk liburan di musim panas sangat beragam. Entah itu indoor atau outdoor sekalipun tak masalah untuk disambangi.

Dikutip dari BestLife, ada 10 destinasi wisata terbaik untuk liburan musim panas tahun 2022.

Pecinta spot estetik , kawasan bersejarah, dan juga aktivitas outdoor lainnya wajib menyimak sampai akhir!

1. San Antonio

Ingin liburanmu diisi dengan pentahuan baru seputar sejarah? San Antonio bisa menjadi pilihan yang tepat. Pelancong dijamin tak akan dikecewakan oleh lokasi wisata satu ini.

Di The Alamo, pelancong akan diajak menjelajahi sejarah maupun budaya, sebelum melanjutkan perjalanan ke The San Antonio Missions National Historical Park.

Usai puas melakukan perjalanan bersejarah, bisa pula mengikuti tur kapal tongkang di sepanjang Riverwalk San Antonio. Jika perut mulai keroncongan, restoran di sepanjang perairan pun siap memanjakan perut.

2. Cincinnati

Banyak lokasi wisata di Cincinnati yang cocok jika ingin berlibur bareng keluarga, sahabat maupun kekasih. Seperti misalnya saja Kings Island, the Newport Aquarium, the Cincinnati Zoo, and the Hauck Botanical Gardens.

Selain itu ada pula tempat menyenangkan yang tak dipungut biaya alias gratis. Pelancong disajikan ArtWorks Public Art and Murals di seluruh Downtown Cincy, cocok bagi si pecinta foto estetik bukan?

3. Minneapolis

Ketika mengunjungi Minneapolis, aneka aktivitas menyenangkan tak sulit untuk dijumpai. Ingin berbelanja sampai puas? kamu bisa datang ke Mall of America. Rindu menaiki wahana hiburan indoor? Nickelodeon Universe bisa menjadi jawabannya.

Tak cuman itu saja, wisawatan dapat mengunjungi banyak jalur bersepeda dan hiking, atau pun Taman Bunga Liar Elouse Butler di Minneapolis.

4. Honolulu

Terdapat banyak lokasi bersejarah, seni, hingga budaya di Honolulu. Misalnya saja Museum Uskup, Museum Snei Honolulu, dan Istana Lolani yang siap menyuguhkan koleksi seni paling terkenal di dunia.

Bagaiman dengan pecinta kuliner? hidangan khas Honolulu mampu membuat wisatawan rindu untuk kembali.

5. Los Angeles

Tak perlu pusing menemukan tempat hiburan di Los Angeles. Para pecinta aktivitas outdoor dapat menghabiskan hari di pantai ataupun menjelajahi jalur hiking.

Si pecinta olahraga pun tak kalah dimanjakan. Di Los Angeles, siapapun bisa menyaksikan beragam pertandingan olahraga mulai dari rugby, baseball, hingga sepakbola di lapngan.

6. Salt Lake City Segudang aktivitas luar ruangan yang dijamin bikin mood naik bisa dengan mudah dijumpai di Salt Lake City. Wisatawan akan menemukan jalur hiking, bersepeda, memancing, dan arung jeram. Beberapa lokasi wisata juga sayang untuk dilewati, seperti Red Butte Garden, Kebun Binatang Hogle Utah, dan Taman Patung Gilgal. 7. Austin, Texas Musim panas tentunya memancarkan sinar matahari cukup terik. Menyeburkan diri ke air adalah cara termudah untuk membuat tubuh terasa segar. Jika kebetulan sedang berada di Austin Texas, cobalah untuk berenang di salah satu kolam alami mata air seperti Barton Springs atau Deep Eddy Pools. Tidak suka berenang? tenang, kamu masih bisa jalan kaki bersama pemandu wisata menjelajahi situs bersejarah. 8. Tampa, Fla Tampa mungkin dikenal dengan Busch Gardens Tampa Bay. Tapi, sebenarnya lokasi wisata di sana bukan sebatas itu, Pengunjung bisa membawa kenangan manis dari ZooTampa, The Florida Aquarium, dan Museum Anak Glazer. Dijamin, anak-anak pulang dengan wajah ceria. 9. Washington DC Washington DC mengajak para wisatwan untuk menghabiskan sepanjang hari berkeliling ke banyak monumen dan tugu peringatan di National Mall. Masih belum puas? cobalah untuk berkunjung ke Museum Smithsonian. Perlu diingat, ketika merencanakan kunjungan ke atraksi seperti Gedung Putih dan Monumen Washington, wisatawan harus mempersiapkan tiket lanjutan secara online. Pasalnya tiket yang dijual cepat ludes. 10. Orlando, Fla Daya tarik terbesar Orlando boleh dikatakan ada pada Disney dan Universal. Namun tak bisa dilupakan juga bahwa Orlando menawarkan banyak hiburan luar ruangan seperti hiking, memancing dan banyak lagi. Orlando pun menyuguhkan aneka atraksi seni dan budaya. Beberapa diantaranya tak dipungut biaya, misalnya saja Taman Patung Danau Nona, CityArts (kumpulan galeri seni), dan Museum Sejarah dan Budaya Afrika-Amerika Wells'Built.