PEJAMKAN matamu dan bayangkan ketika pagi hari disambut suara ombak yang menenangkan. Suasana hati saat baru saja bangun dari tidur akan semakin tenang.

Itu lah keuntungan jika memutuskan untuk menghabiskan malam di resort tepi pantai. Selain suara ombak yang bisa memunculkan perasaan damai dan tidur lebih pulas, kamu juga dapat merilekskan pikiran dengan berjalan di atas pasir lembut, pinggir pantai.

Melansir dari BestLife, Survei Hilton tahun 2022 menemukan bahwa lebih dari sepertiga (37 persen) wisatawan merasa segar secara mental saat berlibur, ketika mereka tidak perlu meninggalkan resor selama mereka menginap. Resort semacam ini banyak ditemui di belahan dunia manapun, termasuk pula Amerika.

Jika kamu kebetulan sedang bertandang ke Negeri Paman Sam, tak ada salahnya jika bermalam di 10 resort terbaik tepi pantai berikut ini.

1. Cliff House: Cape Neddick, ME

Resort yang terletak di Blad Head Cliff ini bertema bahari dan menghadap ke Samutra Atlantik dan Nubble Lighthouse. Cliff House: Cape Neddick menyuguhkan pula kolam renang luar ruangan dan bak mandi air panas dengan pemandangan laut.

Pesona laut juga bisa dinikmati ketika mengunjungi restoran The Tiller. Menikmati ikan sambil memandangi laut, kombinasi sempurna bukan?

2. Elk Cove Inn & Spa: Mendocino, CA

Penginapan mewah satu ini terletak di sbeuah rumah bersejarah dengan craftman's style. Tepatnya berada di tebing yang menghadap ke garis pantai Mendocino.

(Foto: Instagram/@theelk_cove_inn)

Wisatawan akan dimanjakan dengan kamar-kamar dilengakapi perapian, teras pribadi , bak puasaran air. Tapi perlu diingat, jika ingin menikmati pemandangan super indah, kamu harus memesan suite atau pondok tepi laut secara khusus. Mengisi perut dengan pemandangan laut juga bisa dirasakan di restoran setempat yakni Sibo.

3. Aulani: Kapolei, HI

Aulani menyediakan kamar, suite, vila, dan studio dilengakpi pemandangan laut sebagian atau sleuruhnya. Beragam hiburanjuga bisa dijumpai seperti naik dayung, boogie boarding, dan snorkeling di Rainbow Reef.

Di samping itu ada pula fasilitas mulai dari infinity romantis kolam renang romantis, wisata alam, dan juga taman hidroterapi luar ruangan.

4. Alila Marea Beach Resort: Encinitas, CA

Resort mewah ini bertengger di atas tebing tepi laut di utara San Diego. Tepatnya ad adi sepanjang salah satu bentangan garis pantai paling menakjubkan di California.

Aktivitas menyenangkan bisa dengan mudah ditemui, antara lain menyaksikan indahnya matahari terbit, mendaki di sekitar jalur lingkar Batiquitos Lagoon, dan lainnya. Ketika malam tiba, pengunjung dapat menikmati suguhan pemandangan tepi laut saat makan malam di Restoran Vaga.

5. Adrift Hotel: Long Beach, WA

Semua kamar dan suite King di Adrift Hotel menampilkan pemandangan laut. Tapi jika memesan kamar queen dan susun, kamu harus meminta terlebih dahulu kamar yang menghadap laut.

Resort tepi laut semakin terasa menyenangkan dengan hadirnya restoran di atas hotel, Pickled Fish. Beragam hidangan mengunggah selera dapai dinikmati sambil menatap Pasifik.

6. Hotel del Coronado: Coronado, CA

The Del terletak di bekas properti Victoria mewah yang dibangun pada tahun 1988. Kamar-kamar yang disediakan pun terbilang sangat mewah.

Selain kamar dengan pemandangan laut, pengunjung hotel juga bisa memilih hiburan seperti menyewa kapal untuk menjelajahi kawasan setempat, berbaring di bawah bintang untuk menyaksikan film di pantai, sampai menaiki kapal pesiar guna menyaksikan matahari terbenan yang romantis.

Kabarnya, sejumlah film terkenal dibuat di The Del, termasuk pula film klasik Marilyn Monroe berjudul 'Some Like It Hot'

7. Little Palm Island Resort & Spa: Little Torch Key, FL

Ketikan menginap di resort satu ini, kamu tak perlu meninggalkan bungalo untuk bersantai dan menikmati liburan. Pemandangan laut, pancuran dan bak mandi luar ruangan siap membuat pikiran tenang.

(Foto: Instagram/@littlepalmisland)

Seperti resort tepi pantai pada umumnya, pengunjung yang gemar melakukan aktivitas di luar ruangan bisa coba berlayar, snorkeling, scuba diving, skydiving, dan berenang dengan lumba-lumba.

8. Four Seasons Resort Lanai: Lanai City, HI

Banyak alasan mengapa kamu harus coba ke Four Seasons Resort Lanai: Lanai City, HI saat bertandang ke Amerika. Bukan cuman penginapan menghadap ke Teluk Hulupoe dengan pesona memikat, tapi juga fasilitas lain yang sayang untuk dilewatkan.

Misalnya saja ada kolam renang bergaya laguna dengan pemandangan laut, kebun raya, golf yang dirancang Jack Nicklaus. Bagi yang ingin berolahraga, disediakan pula lapangan tenis, lapangan tembak, panahan, serta studio yoga.

9. Mauna Lani, Auberge Resorts Collection: Waimea, HI

Auberge Resorts Collection terletak di Pantai Kohala yang sangat memukau. Lebih menariknya hampir semua kamar menawarkan pemandangan laut luar buasa.

Untuk semakin membuat pengunjung pulang dengan kenangan indah, Auberge Resorts Collection menawarkan bergaam aktivitas mulai dari Outrigger canoeing, surfing, stand-up paddle boarding, dan snorkeling.

Jangan lewatkan pula untuk berjlaan ke kolam ikan Kalahuipua'a kuno yang dapat diakses melalui jalan setapak. Tak hanya itu, restoran mewah nan lezat di sana juga menyajikan santapan dari pertanian lokal.

10. The Historic Cavalier Hotel & Beach Club: Virginia Beach, VA

Bagi para pecinta laut tak akan dikecewakan oleh hotel yang terletak di tepi laut Pantai Virginia. Pesona The Historic Cavalier Hotel bahkan mampu memikat bintang legendaris seperti Frank Sinatra.

Bila kamu memutuskan untuk berlibur ke hotel satu ini, sangat direkomendasikan untuk mencoba aneka hidangan fusion Asia yang lezat dan pemandangan laut super memikar di restoran setempat.