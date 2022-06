OAKWOOD Hotel & Residence Surabaya baru saja menerima Surabaya Tourism Award 2022 beberapa waktu lalu. Prestasi itu tidak membuat hotel yang dikembangkan PT MNC Land Tbk berpuas diri, bahkan, semakin memacu manajemen hotel untuk memberikan program dan layanan terbaik bagi para tamu.

Terkini, Oakwood Hotel & Residences Surabaya menghadirkan beragam kabar baik, salah satunya bagi Anda penikmat Dimsum. Oakwood Hotel & Residence Surabaya menawarkan promo All You Can Eat Dimsum yang dapat Anda nikmati di Deckside Lounge & Cafe.

Penawaran menarik menyantap Dimsum sepuas ini hanya dapat nikmati khusus hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 10 pagi sampai 2 siang.

Selain Dimsum saat santap siang, para pengunjung bisa menikmati hidangan barbecue dalam program Barbecue Poolside. Bedanya program promo ini hanya dinikmati pada malam hari, mulai pukul 6 sore hingga 9 malam.

Selain bisa menyantap aneka skewer saat santap malam, Anda bisa menikmati alunan musik DJ. Dan khusus para wanita yang datang menggunakan high-heels akan disuguhkan cocktail gratis.

“Di sini, Deckside Lounge & Café menghadirkan aneka jenis skewer atau yang akrab disebut sate dengan beragam pilihan mulai dari daging ayam, sapi, seafood, dan sayuran. Selain itu daging segar, pilihan buffet dan desserts juga melengkapi rangkaian makanan”, ucap Director of Food & Beverage, Andik Asmoro beberapa waktu lalu.

Tertarik untuk mencoba hidangan spesial dari Oakwood Hotel & Residence Surabaya? Atau Anda tak sabar membongkar koleksi high heels di rumah? Jangan lupa reservasi, ya. Hubungi 081132222929 atau 031-2880388. Untuk info menarik lainnya, Anda bisa follow akun Instagram @oakwoodhotelsby, @deckside.surabaya, @spiceatoakwood, dan @mncland atau kunjungi https://www.mncland.com.