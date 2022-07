JODOH memang penuh misteri dan sulit ditebak. Kadang sudah kenal berbilang tahun, tapi bisa-bisa tak menemukan kecocokan di akhir hubungan. Sebaliknya ada yang baru kenal, dua insan langsung merasa sudah berjodoh.

Hal ini dialami oleh pramugari bernama Suzzy Miranda. Perempuan cantik ini awalnya iseng bermain Twitter. Tapi ternyata hikmahnya di luar dugaan. Ia justru bertemu jodohnya melalui jejaring sosial itu.

Melalui akun pribadinya di Twiiter @notbae_suzzy, Suzzy bercerita bahwa kisahnya bermula saat mendapat pesan dari seorang pria yang ingin mengajaknya berkenalan pada 2019.

BACA JUGA:Tipe Penumpang yang Selalu Dilirik oleh Pramugari saat Penerbangan

Mulai dari situ, hubungan Suzzy dengan pria bernama Dika semakin intens. Benih-benih cinta pun tumbuh seiring berjalannya waktu.

Masa-masa pendekatan alias PDKT keduanya dihabiskan secara jarak jauh alias LDR Indonesia-Jerman selama satu bulan. Saat pertama kali bertemu, sang pria menyatakan cinta.

Tanpa pikir panjang, Suzzy langsung menerimanya lantaran merasa sudah yakin dengan pilihannya. Suzzy mengakui ini adalah cinta pertamanya.

"Gatau knp kaya udh yakin aja he is what i’m looking for & he’s the one for me," cuit Suzzy, dikutip Sabtu (2/7/2022).

BACA JUGA:4 Kisah Pramugari Cantik yang Bikin Heboh Netizen, Nomor 3 Miris Banget

Keduanya akhirnya sepakat untuk menikah setelah 3 tahun menjalani hubungan LDR Indonesia-Jerman. Persiapan pernikahan tak memakan waktu lama. Tidak ada lamaran ataupun diskusi tanggal, keduanya langsung sepakat saat mendapat venue yang cocok.

"Pas pertama kali visit venue eh ada tgl yg kosong kebetulan pas bgt sm tanggal nikah mertuaku jadi ya udah deh langsung dp," cerita Suzzy.

Sontak saja kisah cinta pramugari cantik itu viral dan membuat netizen iri. Terlebih, Suzzy menjadi cinta pertama sang suami. Banyak netizen yang mengucapkan selamat atas keberhasilan hubungan online dan LDR itu, tak sedikit pula yang berharap mengalami kisah percintaan mulus yang serupa. "Wahh MasyaAllah samawa ya kak,, pasti ngejalaninnya ga semulus yg orang2 kiraa, kerenn bgttt btww semoga aku sama doi bisa berakhir seperti ini jugaaa," tulis latt****. "Jodoh ada aja emang, gw maen twitter dah 5 tahun lebih masih ga nemu-nemu dah," tulis saba****. "Aku selalu terpukau sama orang² yg dapat jodoh dari medsos. Keren ya bisa gitu, selalu kepikiran sendiri kok bisa, bisa ya. Walaupun dah tau ya bisa2 aj terjadi ttp aja terpukau sndiri. Anyway Samawa ya kak," tulis aia****.