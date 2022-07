PESONA keindahan alam yang ada di Bali selalu menarik untuk dijelajahi. Tidak hanya ada tempat wisata, Bali juga memiliki kuliner yang enak dan lezat. Kuliner Bali dikenal memiliki cita rasa autentik yang kaya akan bumbu rempah tradisional. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan menu-menu peninggalan kerajaan kuno Bali yang bisa ditarik ke belakang hingga abad ke-17 masehi.

Salah satu menu spesial yang menjadi warisan masyarakat Bali adalah bebek timbungan. Dari hidangan inilah berdiri restoran di Bali pada 2018 yang mengusung Balinese Heritage Cuisine sebagai ciri khasnya. Hanya dalam beberapa tahun saja, restoran dengan nama Bebek Timbungan ini mendapat respons positif dari penggemar kuliner di Bali sehingga membuka beberapa cabang di sana.

Kepopulerannya sampai juga ke luar pulau, dan tahun ini dapat menyapa para pencinta kuliner di ibu kota. Resto ini resmi berganti nama menjadi Bali Timbungan dan membuka cabang di Gedung Sarinah Thamrin.

Bali Timbungan diresmikan oleh I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – PPPA. Billy Hartono Salim, owner Bali Timbungan sekaligus Secret Garden Village Group mengatakan, resto ini adalah cabang ke-3 Bali Timbungan, yang awalnya memang bermula dari menu yang tak asing lagi di kalangan masyarakat Bali, yaitu bebek timbungan.

"Maka, kebanggaan bagi kami, sebagai penyaji Balinese Heritage Cuisine, untuk dapat menyapa pencinta kuliner hidangan Bali di Gedung Sarinah,” ujar Billy Hartono Salim.

Sesuai namanya, menu andalan Bali Timbungan adalah Bebek Timbungan yang merupakan hidangan Bali tertua menurut naskah kuno Dharma Caruban. Mulanya hidangan ini tersaji di restoran cabang Bedugul dengan nama Bebek Timbungan The Luwus atau Bebek Timbungan Heritage Cuisine.

Selama tiga tahun berturut-turut, yaitu 2016-2018, menu ini memenangkan Best of The Best Balinese Food Festival yang diselenggarakan oleh Trihita Karana Bali Foundations. Pada tahun 2018, Bebek Timbungan memenangkan Melapa-Melapi Awards untuk kategori Best of Taste, Best of Serving, dan Best of Presentation.

Kunci kenikmatan bebek timbungan terletak pada teknik memasak lambat (slow cook) dengan menggunakan bambu dan asap dari api kecil. Slow cook menanamkan rasa secara bertahap, menjadikan makanan matang merata dari waktu ke waktu sambil mempertahankan saripati dan kelembapan bahan makanan. Hasil akhirnya adalah kesempurnaan cita rasa bumbu Bali, tekstur daging yang lembut, dan tampilan hidangan yang unik.

β€œMetode slow cook sudah diterapkan di dapur kerajaan di Bali sejak berabad-abad silam. Kami mempertahankan resep kuno. Salah satunya dengan mempertahankan penggunaan bumbu khas Bali basa genep yang terdiri dari 15 macam bahan dan proses pemasakan yang panjang. Tak heran menu bebek timbungan adalah cikal bakal bakal berdirinya Bali Timbungan. Tentunya selain hidangan andalan lainnya seperti Ayam Betutu,” ujar Billy.

Selain itu, terdapat juga menu Balinese Heritage Cuisine lain yang bisa dinikmati, salah satunya adalah ayam betutu Gilimanuk yang dihidangkan dengan plecing kangkung dan sambal matah. Tak hanya menghadirkan menu autentik, Bali Timbungan juga berupaya melestarikan tradisi megibung, yaitu tradisi makan bersama dalam satu wadah dan duduk dalam posisi melingkar yang penuh dengan nilai kebersamaan.

Menu Megibung disajikan dalam satu wadah Dulang Bali beralas daun pisang. Suguhan terdiri dari aneka ragam masakan khas Pulau Dewata yaitu bebek timbungan, ayam suwir klungkung, sate lilit ikan karangasem, sate bawah pohon jambu, kerang bumbu kedonganan, sudang lepet singaraja, cumi goreng, udang goreng, urab paku, sup sari segara, hingga bakwan jagung.