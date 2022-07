TERDAPAT 5 Ciri khas angkot Padang yang sangat unik. Angkot di Ibu Kota Sumatera Barat memang tampil gaul dan keren. Cocok buat kawula muda. Angkot-angkot tersebut juga jadi daya tarik bagi wisatawan.

Padang memang bukan hanya terkenal dengan kulinernya yang lezat seperti rendang yang pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia oleh CNN Travel pada 2019. Tapi, juga ada angkotnya yang unik.

Lantas, apa 5 ciri khas angkot Padang yang sangat unik? Untuk mengetahuinya, simak ulasan Okezone.com berikut ini.

5 Ciri Khas Angkot Padang yang Sangat Unik

1. Eksterior yang Eksentrik dan Meriah

Jika umumnya angkot berwarna tunggal, lain halnya dengan angkot di Padang. Sebab, eksteriornya sangat heboh dan meriah dengan lapisan cat yang warna-warni.

Jangan heran dibuat terkesima, sebab angkot Padang umumnya menggunakan warna mencolok. Warna yang mencolok membuat mobil-mobil ini mudah dikenali meski dari jarak jauh.

Selain warna yang meriah, angkot Padang dihiasi dengan banyak corak yang menempel di dinding mobil, mulai dari gambar hingga tulisan-tulisan grafiti.

2. Interior yang Keren dan Menarik

Selain terkesima dengan tampilan luar, saat masuk dan duduk kamu akan dibuat berdecak kagum. Pasalnya, bagian dalam angkot dirombak habis-habisan dengan tempat duduk penumpang dimodifikasi sedemikian rupa agar nyaman dan cantik.

Sementara bagian pojok angkot kamu akan menemukan sound system dengan speaker yang besar dan keras. Ditambah dengan lampu kelap-kelip yang mengelilingi sehingga nampak meriah.

3. Cutting Stiker dengan Gambar yang Menghibur

Selain menggunakan warna-warna yang ceria, ciri khas angkot Padang lainnya adalah cutting stiker berupa gambar atau tulisan di sekujur badan mobil.

Ada banyak stiker dengan tulisan di angkot Padang yang cukup menghibur dan membuat penumpang tersenyum simpul saat membacanya. Mulai dari tulisan nama pasangan hingga pantun rayuan gombal.

Tak sedikit pula gambar pemandangan hingga gambar gadis pujaan. Ada pula aneka kartun pun jadi pilihan gambar-gambar lucu para sopir angkot untuk mendesain kendaraan mereka agar tetap unik dan trendi.

4. Modifikasi dengan Tampilan Mewah

Mobil-mobil angkot di Padang juga dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tampak mewah dan modis. Angkot ini kebanyakan berbasis Suzuki Carry atau Kijang kapsul.

Setelah dimodif, tampilannya menjadi tak kalah dengan mobil-mobil dalam film The Fast and The Furious yang dibintangi Vin Diesel. Full modifikasi, mulai dari bodykit hingga sound system dan layar LCD, plus velg mobil.

Ada juga yang diceperkan (rendah ke tanah), bahkan ada yang hampir mencium aspal. Bahkan, kabarnya ada angkot yang pintunya dimodifikasi sehingga bisa terbuka ke atas mirip mobil Lamborghini.

5. Iringan Musik yang Update

Saat ini di kota-kota besar khususnya di Pulau Jawa sudah sangat sulit menemukan angkot dengan fasilitas musik. Jika menemukan angkot dengan musik menjadi pengalaman yang begitu menyenangkan.

Akan tetapi kamu bisa menemukannya dan merasakan suasana musik update di angkot saat bertandang ke Padang. Sebab, angkot Padang telah menjadi media paling update kalau soal musik.

Uniknya lagi, sebelum penumpang naik angkot, dari radius sepuluh meter akan terdengar musik yang hingar bingar sebagai ciri khas angkot Padang.

Demikian 5 ciri khas angkot Padang yang sangat unik baik bagian eksterior maupun interiornya.