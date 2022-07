GUNUNG Anak Krakatau tak kalah populer jika dibandingkan dengan gunung lain seperti Semeru maupun Lawu. Terang saja, pesona yang suguhkan tak pernah gagal memikat mata siapapun.

Laut biru serta kawah besar menjadi pemandangan tak terlupakan di sana. Pantas saja jika banyak yang penasaran menginjakan kaki di Gunung Anak Krakatau.

Mengutip dari situs Dinas Pariwisata Provinsi Banten, untuk bisa mencapai Gunung Anak Krakatau dari Jakarta atau Serang bisa melalui rute tertentu. Kamu perlu menaiki kapal very roro (roll on roll off) Pelabuhan Merak Banten

Kapal akan membawamu ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Adapun waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar 2-3 jam.

Namun, jika ingin perjalanan menjadi lebih singkat, bisa pula menggunakan kapal cepat. Waktu tempuh akan lebih pendek yaitu 45 menit saja.

Setelah kapal berlabuh dengan sempurna di Pelabuhan Bakauheni , wisatawan bisa langsung pergi ke Desa Canti, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.

Untuk informasi, Canti sendiri adalah pelabuhan nelayan yang jaraknya paling dekat dengan Gunung Krakatau.

Jika kamu kebetulan datang dari arah Bandar Lampung, bisa menggunakan bus umum yang berangkat dari Terminal Indul Rajabasa menuju Kalianda (Lampung Selatan). Tarif yang ditawarkan cukup beragam sesuai dengan jenis bus. Biasanya, wisatawan akan dipatok harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000.