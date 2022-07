UNTUK mereka yang tergila-gila dengan hiburan ala Jepang, kata anime tentu sudah tidak asing lagi. Kependekan dari animation, anime adalah segala bentuk animasi, baik diproduksi secara manual menggunakan tangan, maupun dengan memanfaatkan teknologi komputer. Anime begitu digandrungi karena memberikan kepuasan tersendiri bagi para penikmatnya.

Di Kita Bar, yang berlokasi di Jalan Kb. Sirih 17-19, ada beragam menu yang begitu lekat dengan pernak pernik Jepang, termasuk anime. Wajar saja, karena Kita Bar memang memposisikan venue itu dengan konsep keragaman inspirasi Asia, khususnya Jepang. Itulah alasan mengapa para tamu dapat dengan mudah menemukan beragam sushi, atau nama-nama menu dengan bahasa Jepang, termasuk Sapporo, Roku Gin, Haku, Mamaku dan masih banyak lagi.

Jadi seperti anime ala Kita Bar?

Di dalam menu, ditulis sebagai A Ni Me. A Ni Me menjadi salah satu menu signature Kita Bar dengan rasa yang berbeda dari rasa khas classic cocktail seperti biasanya. Salah satu yang khas dari light and sweet cocktail ini, ada cherry marmalade di dalam racikannya.

"A Ni Me ini rasanya segar. Karena ada rasa manis segar dari bahan yang menurut saya seperti bahan jelly, ya. Enak, segar sekali," kata Andin yang datang ke Kita Bar bersama teman-teman dalam rangka pre-opening Kita Bar pada hari Jumat (1/7) lalu.

A Ni Me, sebagaimana halnya signature cocktail Kita Bar lainnya, didominasi rasa manis, yang berasal dari buah-buah segar, maupun impored syrup yang sudah bercampur dengan lime, marmalade dan resep yang tidak diungkapkan.

"Pada awal limenya lebih dominan. Tapi menjelang akhir baru terasa rumnya yang light. Ini bikin penasaran ya. Jadi pesan lagi," lanjut Andin sambil tertawa.

Selain Anime, light cocktail lainnya yang menjadi signature Kita Bar diantaranya Yuyake dan Geisha. Di Kita Bar ada juga Japanese highballs atau mocktail bahkan fresh juice sekalipun. Semua deretan minuman cantik itu akan menemani beragam makanan ringan termasuk Ebi Avocado Roll andalan Chef asal Jepang di Park Hyatt Jakarta, Takeumi Hiraoka.

Ikuti terus pengalaman para pengunjung Kita Bar yang sudah merasakan langsung vibe menikmati malam indah Kota Jakarta dari rooftop Kita Bar. Atau Anda boleh langsung menikmati pengalaman itu pada tanggal 8 Juli 2022, saat Kita Bar akan dibuka untuk umum.

Untuk reservasi dan info program Kita Bar lainnya, hubungi Park Hyatt Jakarta, Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19 Jakarta Pusat, 10340 Telpon: (021) 3111 1234 atau kunjungi www.parkhyattjakarta.com dan www.mncland.com.

