BALI masih menjadi destinasi wisata favorit bagi wisatawan nusantara, hingga mancanegara (Wisman). Tak hanya itu saja, di Pulau Dewata Bali ini juga terdapat sederet villa yang memiliki private pool (kolam renang pribadi). Cocok untuk Anda yang ingin staycation, atau honeymoon.

Tak hanya private pool saja, villa-villa ini juga menyuguhkan fasilitas kamar yang cukup memuaskan. Bahkan ada yang menghadirkan pemandangan eksotis, dan siapa saja akan betah berlama-lama.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini enam villa yang memiliki private pool. Cocok untuk liburan dan staycation selama di Bali.

1. La Mira Villa

Rekomendasi villa dengan private room di Bali selanjutnya, yaitu La Mira Villa. Lokasinya ada di Seminyak, Bali. Jaraknya sekitar 30 menit dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Villa satu ini memiliki 1 unit Three Bedroom villa dengan private pool. Kemudian bathtub dan 3 unit Two Bedroom Villa, disertai private pool juga Bathtub yang bisa diubah menjadi One Bedroom. Sehingga fasilitas yang ditawarkan, serasa di rumah sendiri.

(Foto: Instagram/@lamiravillabali)

"Kami sedemikian rupa untuk untuk menciptakan sensasi seperti berada di rumah sendiri," kata Manager Marketing & Branding Ini Vie Hospitality, Gratika kepada Okezone belum lama ini.

2. Kawi Resort By Pramana

Selanjutnya adalah Kawi Resort By Pramana, berlokasi di Desa Sanding, Ubud, Tampaksiring, Bali. Pemandangan yang ditawarkan sangat memukau, apalagi jika Anda menginap di kamar dengan private poolnya.

Di sekeliling Villa ini ditumbuhi oleh pepohonan rindang. Udaranya sejuk, hingga fasilitasnya yang cukup berkelas. Nah tempat ini cocok bagi Anda yang sedang mencari keheningan dan ketenangan di Bali, lho.

3. Kayumanis Sanur Private Villa & Spa

Villa dengan private pool di Bali yang direkomendasikan untuk Anda, yaitu Kayumanis Sanur Private Villa & Spa. Berlokasi di Lokasi: Jalan Tirta Akasa, Sanur, Sanur, Bali. Di sini menyediakan konsep kamar yang romantis, suasana menenangkan, dan terpenting ada kolam renang pribadinya.

(Foto: Instagram/@kayumanissanur)

Di area Sanur sendiri terkenal akan pemandangan matahari terbitnya. Maka tak heran jika wilayah ini cukup banyak diincar oleh para wisatawan yang ingin liburan.

4. Cocoa Ubud Private Villa

Jika Anda ingin merasakan suasana lebih intim, serta dikelilingi pemandangan alam dan nuansa etnik yang kental bisa memilih Cocoa Ubud Private Villa. Lokasinya ada di Jalan Cocoa II, Banjar Bunutan, Ubud.

Villa dengan private pool di Bali ini menyediakan 3 pilihan kamar. masing-masing dilengkapi dengan kolam renang pribadi. Jika tujuannya untuk bulan madu, Anda bisa memesan One Bedroom Private Pool Villa yang dilengkapi dengan bathtub di dalam kamar mandinya.

5. Hideaway Villas Bali Hideaway Villas Bali juga jadi salah satu rekomendasi villa dengan private pool, serta bonus pemandangan Uluwatu yang cantik dan eksotik. Lokasinya ada di jalan Bangbang Bendot Gang Hideaway, Uluwatu, Kuta Selatan, Bali. Villa dengan private pool di Bali satu ini, cocok untuk Anda yang ingin menikmati pengalaman menginap mewah dengan view terbaik. Selain itu, menawarkan suites dengan private infinity pool, hingga villa dengan 2 kamar tidur yang juga dilengkapi dengan fasilitas kolam renang pribadi. (Foto: Instagram/@hideawayvillasbali) 6. Sanctoo Suites and Villas Kemudian ada Sanctoo Suites and Villas yang jadi rekomendasi resort dan villa selanjutnya. Lokasinya berada di jalan Ulun Suwi 2, Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Fasilitas yang ditawarkan cukup lengkap, salah satu yang paling favorit yaitu terdapat kolam renang pribadi atau private pool. Di mana suasana Balinya sangat terasa, khsusnya bagi Anda yang sedang berbulan madu.