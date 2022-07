AMERIKA Utara mempunyai sejarah yang menarik dan terdapat tempat-tempat yang menyenangkan untuk dijelajahi. Amerika Utara memiliki populasi kecil yang kurang dari 25.000 orang dengan sejarah besar.

Ada 10 kota kecil di Amerika Serikat yang memiliki sejarah terbaik sebagaimana dilansir dari USA Today sebagai berikut :

10. Natchez, Mississippi

Natchez telah memainkan peran penting dalam mengembangkan lembah sungai Mississippi Bawah.

Dahulu merupakan ibu kota wilayah Mississippi, penanam kaya Selatan dan kapten kapal sungai membangun rumah mewah mereka di sini sebelum Perang Saudara, banyak di antaranya terpelihara dengan baik saat ini.

Kunjungi Museum Sejarah dan Budaya Afrika Amerika Natchez untuk memahami pengalaman orang kulit hitam di Selatan. Di Natchez juga adalah Forks of the Road yang terkenal, yang pernah menjadi lokasi salah satu pasar budak terbesar di Amerika Serikat.

9. Berkeley Springs, Virginia Barat

Jika anda ke sana ditempuh waktu kurang dari 2 jam berkendara dari daerah DC/Baltimore, Berkeley Springs jauh dari hiruk pikuk kota besar.

Para pengunjung dapat menemukan kekuatan mata air hangat alami, Anda dapat menghabiskan waktu di pemandian yang berusia berabad-abad tahun ini, namun juga terdapat segudang pilihan modern, seperti penginapan yang indah, tempat makan, tempat belanja, dan acara kebudayaan.

8. Natchitoches, Louisiana

Ibu kota B&B Lousinia dan latar kuno untuk ensemble cast klasik, โ€œSteel Magnolias.โ€ Natchitoches adalah kota tertua di negara bagian.

Distrik bersejarahnya dipenuhi dengan belanjaan, makanan, dan atraksi lainnya, juga banyak acara tahunan yang digabungkan oleh budaya penduduk asli Amerika, Kreol, dan Louisiana. Beberapa pusat musik paling populer di kota ini juga ada, termasuk jazz dan zydeco.

7. Taos, New Mexico

Taos Pueblo diyakini sebagai salah satu komunitas tertua yang terus aktif di Amerika Utara dan merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO. Penduduk yang paling awal tinggal di daerah Lembah Taos adalah suku Tiwa sudah selama lebih 1.000 tahun.

Taos telah menarik seniman selama lebih dari 100 tahun dan sekarang memiliki lebih dari 20 situs di daftar Tempat Bersejarah Nasional.

6. Gettysburg, Pennsylvania

Kota kecil di Pennsylvania ini terkenal secara historis karena titik balik pertempuran tiga hari yang terjadi di sana pada musim panas tahun 1863 antara pasukan Konfederasi dan Union selama Perang Saudara Amerika.

5. De Smet, Dakota Selatan

Charles dan Caroline Ingalls menetap di De Smet pada tahun 1879. Putri mereka, Laura mencatat kenangan masa kecilnya dalam buku Little House-nya, dan menjadi dasar untuk serial TV "Little House on the Prairie".

Penduduk setempat menceritakan kembali kisah tersebut setiap musim panas di teater terbuka, dan pengunjung dapat melihat bangunan yang terhubung dengan keluarga Ingalls.

4. Carlisle, Pennsylvania Carlisle memainkan peran penting dalam Perang Revolusi Amerika, dengan Barak Carlisle, pos Angkatan Darat tertua kedua yang berfungsi sebagai markas pasokan untuk tentara Amerika. 3. San Elizario, Texas Wilayah kecil Texas ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu, dimulai dengan pemukiman Spanyol dan pangkalan militer. San Elizario memilih untuk mempertahankan integritas sejarahnya daripada bergerak maju karena kereta api menjadi sarana transportasi yang lebih menonjol di akhir 1800-an. Saat ini, wilayah tersebut menampilkan bangunan bersejarah yang signifikan dengan konstruksi adobe dan fitur arsitektur yang diakui dalam gaya Teritorial dan Kebangkitan Pueblo. 2. Abilene, Kansas Abilene adalah kampung halaman Dwight D. Eisenhower, Jenderal bintang lima dan Presiden Amerika Serikat ke-34, dan itu baru awal dari daya tarik sejarah kota ini. Selain Perpustakaan Kepresidenan Eisenhower, Museum & rumah Boyhood, pengunjung dapat menaiki satu-satunya lokomotif uap yang beroperasi di negara bagian ini, mengunjungi Seelye Mansion yang bersejarah, memutari Parker Carousel tertua, dan melangkah kembali ke Wild West di Kota Tua Abilene. 1. Wickford, Pulau Rhode Orang Eropa pertama kali menetap di wilayah Rhode Island ini sekitar tahun 1637, dan sekarang wilayah ini menampilkan salah satu koleksi paling signifikan di Amerika Serikat bagian timur laut dari tempat tinggal abad ke-18, yang sebagian besar berada di atas fondasi aslinya. Gereja Old Narragansett didirikan di pusat kota Wickford pada tahun 1707 dan saat ini berdiri sebagai gedung gereja Episkopal tertua di timur laut Amerika Serikat. Salah satu lokasi bersejarah yang paling banyak dikunjungi adalah Smith's Castle, dibangun pada tahun 1678 oleh putra salah satu pemukim Eropa paling awal di Wickford.