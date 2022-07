WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf), Angela Tanoesoedibjo mengatakan, Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya yang besar memiliki potensi ekowisata untuk dikembangkan.

Selain itu, kata dia, sekaligus menjadi unique selling point, pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga dapat meningkatkan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan masyarakat.

โ€œHal inilah yang saya kira perlu kita perhatikan bersama dalam kita membangun ecotourism. Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa yang bisa kita kemas menjadi ekowisata, ini akan menjadi salah satu unique selling point dari Indonesia untuk dunia,โ€ ujarnya dalam keterangan resminya saat acara peluncuran program 'Towards Climate Positive Tourism Through Decarbonization And Eco-Tourism' di Plataran Menjangan, Bali.

Ia melanjutkan, sebagai langkah konkrit dalam mengembangkan dan menyosialisasikan ekowisata, khususnya mengajak wisatawan turut andil dalam kegiatan wisata yang berkualitas dan berkelanjutan, Kemenparekraf menghadirkan program 'Towards Climate Positive Tourism Through Decarbonization And Eco-Tourism' yang diluncurkan secara resmi oleh Menparekraf Sandiaga Uno pada Kamis, 7 Juli 2022.

Program tersebut mencakup tiga hal utama, yakni peluncuran platform yang akan digunakan untuk melakukan carbon offset; peluncuran lima kawasan yang ditunjuk sebagai pilot project; dan deklarasi Kemenparekraf dalam menurunkan karbon emisi di sektor pariwisata.

Angela menjelaskan, alasan Kemenparekraf sangat mendukung carbon footprint calculator dan offsetting ini, bahkan ke dalam beberapa forum internasional pihaknya yang sudah diperkenalkan kini, dan memperkenalkan inisiasi ini kepada dunia. Ia menambahkan, ini karena berdasarkan riset 1/5 dari emisi karbon global memang disebabkan oleh sektor transportasi. Di mana seperti diketahui, sektor pariwisata sangat mengandalkan sektor transportasi. "Oleh karena itu, dalam membangun sektor pariwisata yang resilience, kita memang perlu menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Semoga kehadiran kita hari ini bisa memberikan inspirasi baru sehingga kita bisa menghadirkan inovasi-inovasi untuk akhirnya kita membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan yang bisa bermanfaat dari generasi ke generasi," demikian Angela.