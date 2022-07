SETIAP bulan, ada hari yang diperingati, baik nasional maupun internasional. Hari tersebut umumnya diperingati untuk suatu peristiwa penting atau mengangkat beberapa isu di dunia.

Namun ternyata ada juga hari yang memperingati berbagai hal yang terkesan sepele. Tujuannya adalah untuk sekadar bersenang-senang atau ada juga karena tujuan tertentu.

Di bulan Juli, terdapat beberapa hari perayaan unik dan aneh. Berikut daftarnya.

Hari UFO Sedunia

Hari UFO Sedunia atau World UFO Day dirayakan setiap tanggal 2 Juli. Peringatan ini sudah ada sejak tahun 2001. Hal ini diprakarsai oleh kelompok pemerhati fenomena UFO (Unidentified Flying Object) yang menyebut dirinya sebagai UFOlogoists serta World UFO Day Organization (WUFODO).

Diketahui, tujuan merayakan Hari UFO Sedunia ini adalah untuk mereka yang mempercayai keberadaan kendaraan alien dari luar angkasa tersebut. Selain itu, hari itu juga ditujukan untuk mereka yang percaya teori konspirasi yang mengindikasi pengetahuan berbagai negara di dunia mengenai UFO.

UFO (Telegraph)

Oleh karenanya, Hari UFO ini dirayakan dengan para pecinta UFO melakukan demonstrasi dengan menggunakan kostum UFO. Mereka mendorong pemerintah agar mengumumkan pengetahuan tentang UFO yang masih ditutup-tutupi.

Hari Memuji Cermin

Hari Memuji Cermin atau National Compliment Your Mirror Day dirayakan setiap tanggal 3 Juli. Perayaan ini sepertinya ditujukan untuk orang-orang yang narsis saja. Karena pada hari ini, orang-orang yang merayakan dianjurkan untuk berdiri di depan cermin dan memuji bayangan sendiri yang tampak di cermin.

Banyak pihak yang meyakini bahwa hari ini dibuat karena banyaknya kaum generasi muda yang tidak percaya diri terhadap penampilannya, hingga menderita gangguan kejiwaan Body Dysmorphic Disorder.

Beberapa orang lainnya mengatakan bahwa perayaan ini termotivasi dari film putri tidur, ketika peri jahat berbicara kepada cermin ajaibnya, yaitu “Mirror, mirror on the wall, who’s the greatest of them all”.

Kalimat ini mengingatkan bahwa setiap orang memiliki kecantikannya masing-masing, untuk itu tidak perlu merasa rendah diri.

Hari Piknik Boneka Beruang

Hari Piknik Boneka Beruang Internasional (Teddy Bear’s Picnic Day) diperingati setiap tanggal 10 Juli. Hari ini sering dirayakan khususnya di negara Eropa dan Australia.

Hari Piknik Boneka Beruang dimulai pada akhir tahun 1980-an, ketika sebuah perusahaan pialang barang-barang koleksi Royal Selangor memutuskan untuk mengabadikan suatu lagu menjadi hari libur nasional. Lagu tersebut berjudul The Teddy Bears Picnic ciptaan John Walter Bratton.

Perusahaan pialang ini akan merilis produk mainan dan barang koleksi lainnya pada tanggal 10 Juli. Sesuai namanya, hari tersebut dirayakan dengan piknik membawa boneka beruang yang dimiliki, kemudian bernyanyi, bercengkerama, hingga makan dengannya tanpa khawatir dipandang gila.

Hari Telanjang Nasional National Nude Day atau Hari Telanjang Nasional diperingati setiap tanggal 14 Juli. Hari perayaan ini pertama kali diprakarsai di Selandia Baru sebagai hari libur non-publik. Pada hari ini, semua orang dianjurkan telanjang, sebagai bentuk merayakan sosok alami mereka di depan umum. Tujuan dari Hari Telanjang Nasional ini sendiri adalah untuk pembebasan diri dan pikiran dari segala aturan dan norma yang ada di dunia. Di Amerika, National Nude Day bertujuan agar badan tetap terasa sejuk di musim panas. Pada hari ini, banyak festival, parade, dan karnaval yang diselenggarakan. Selain itu, juga ada aksi turun ke jalan dengan telanjang. Hari Bikini Nasional Hari Bikini Nasional atau National Bikini Day diperingati setiap tanggal 5 Juli. Hari perayaan ini merupakan hari ditemukannya bikini pada 5 Juli 1946 oleh Louis Reard, seorang perancang busana asal Prancis. Pada hari ini, biasanya masyarakat merayakannya dengan pergi ke pantai. Di antaranya, pantai di Filipina, Bali, hingga Hawaii.