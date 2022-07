SETELAH dinantikan masyarakat Indonesia, Park Hyatt Jakarta resmi dibuka, Jumat, 8 Juli 2022. Grand launching hotel berbintang 6 ini berlangsung sangat meriah dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Indonesia.

Grand launching Park Hyatt Jakarta dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata & Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, beserta Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo.

Turut hadir pula Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Menteri BUMN RI Erick Thohir, Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Menteri Investasi RI/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata & Ekonomi Kreatif RI Angela Herliani Tanoesoedibjo.

Selanjutnya ada pula Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga, Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto, Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Fadil Imran, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, dan Area Vice President Hyatt Hotels Indonesia Marco Groten pun turut menghadiri acara tersebut.

Dalam kata sambutannya, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, kehadiran Park Hyatt Jakarta bisa menjadi alternatif terbaik bagi wisatawan hingga pejabat publik yang hendak merasakan sensasi menginap di jantung ibu kota.

(Foto: MPI)

Bagaimana tidak, Park Hyatt Jakarta dibangun dengan konsep modern luxury lalu dibalut keragaman warisan budaya Indonesia. Ditambah lagi fasilitasnya yang super lengkap!

"Lokasi di sini kurang lebih setengah hektare, dan Park Hyatt Jakarta merupakan bangunan tertinggi ke 46 di dunia. Jadi terdapat 220 kamar dengan fasilitas yang sangat lengkap," ujar Hary Tanoesoedibjo.

Selain itu, lokasi Park Hyatt Jakarta juga sangat strategis dengan empat akses keluar masuk yang akan semakin memanjakan para tamu. Sehingga mereka dengan leluasa dapat menjajal pengalaman kulineran, shopping, hingga sekadar jalan-jalan santai di sekitaran hotel.

Bahkan nantinya, Park Hyatt Jakarta akan dilengkapi segudang kegiatan menarik sesuai kultur atau budaya Indonesia.

"Itu rencana kami saat ini tentu akan sangat berkesan, Apalagi dekat dengan pusat pemerintahan," terang Hary Tanosoedibjo.

Dibukanya Park Hyatt Jakarta pun mendapat sambutan baik dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies mengatakan kehadiran Park Hyatt Jakarta sebagai satu-satunya hotel bintang 6 di ibu kota, menjadi salah satu bukti bahwa Jakarta mampu bersaing dengan kota-kota besar di kancah internasional.

"Pada malam hari ini kita menyaksikan diluncurkannya sebuah hotel yang akan membawa Jakarta pada tahap yang lebih tinggi lagi yakni, sebagai kota global karena ini satu-satunya hotel bintang 6 di Jakarta. Sekali lagi selamat untuk pak HT dan MNC, semoga makin maju dan berkembang. Kita akan dukung dengan fasilitas perizinannya dimudahkan agar semuanya berjalan dengan baik," ujarnya.

Senada dengan Anies Baswedan, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno percaya bahwa Park Hyatt Jakarta dapat mendorong kebangkitan perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Khususnya dalam membuka lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM lokal.

"Kali ini saya titip saja Pak Hary, kita kehilangan 1 lapangan kerja saat pandemi, dan saya bersama Bu Wamen Angela Tanoesoedibjo ditugaskan kembali untuk menciptakan 1,1 juta lapangan pekerjaan yang baru. Dibukanya Park Hyatt Jakarta ini, saya berharap dapat menghadirkan lebih banyak peluang untuk dunia lapangan pekerjaan," ungkap Sandiaga.

(Foto: MPI)

"Jadi saya titip sama Pak Hary dan Ibu Liliana agar UMKM-UMKM yang berada dalam rantai pasok setiap hotel dibina dan dilibatkan. Sekali lagi selamat untuk MNC Land dan Park Hyatt Jakarta," timpalnya.

Usai memberikan kata sambutan, acara dilanjutkan oleh prosesi penandatanganan prasasti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata & Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Tak selang berapa lama kemudian, tamu undangan mendadak dibuat takjub saat tirai jendela dibuka secara dramatis hingga menampilkan kerlap kerlip lampu kota metropolitan yang begitu menawan. Riuh tepuk tangan para tamu undangan pun langsung terdengar menggema seisi ruangan.

Setelah puas menyaksikan suguhan panorama tersebut, tamu undangan langsung dijamu oleh beragam suguhan kuliner super lezat hasil kreasi para chef profesional Park Hyatt Jakarta. Kreasi kuliner inilah yang mendapat pujian besar dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Saya sebetulnya sudah dapat kesempatan lebih dulu menjajal Park Hyatt Jakarta. Kuliner dan pemandangannya memang sangat luar biasa. Saya rasa Indonesia, khususnya Jakarta dapat bersaing dengan kota metropolitan lainnya," ujar Airlangga Hartarto.

Sembari menikmati kuliner yang menggugah selera, tamu undangan nuga dihibur oleh aksi memukau 2nd Chance (Runner Up X Factor Indonesia Season 3), dan lengkingan suara merdu Novia Bachmid jebolan Indonesian Idol 2020.

(Foto: MPI)

Menariknya, Menteri BUMN Erick Thohir sempat me-request sebuah lagu dari The Greatest Showman berjudul Never Be Enough. Penampilannya yang sempurna langsung mendapat standing aplause dari sang menteri dan seisi ruangan.

Tak berhenti di situ saja, Novia Bachmid dengan ramahnya mengajak duet Menparekraf Sandiaga Uno menyanyikan lagu Sweet Child O' Mine dari Guns N' Roses. Meski tampak tersipu malu, Sandiaga berhasil mengimbangi suara merdu Novia Bachmid hingga lagi-lagi membuat seisi ruangan bergemuruh.

Grand launching Park Hyatt Jakarta akhirnya ditutup usai sesi makan malam dan obrolan ringan para pejabat usai.