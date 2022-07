FILM Bollywood sangat populer di Indonesia. Selain alur cerita serta penggabungan kisah dengan lagu, hal yang yang jadi daya tarik dari film India adalah spot-spot keren yang disajikan di dalamnya.

Film-film Bollywood memang sering mengambil lokasi syuting di tempat-tempat wisata sekaligus menjadi ajang promosi. Hal ini tentu saja berdampak positif bagi dunia pariwisata.

India memang punya banyak sekali tempat-tempat wisata menarik, terutama yang menyajikan keindahan alam, situs sejarah, tradisi, hingga budaya.

Melansir dari Times Of India, berikut 10 tempat yang terkenal di film-film India, dapat menjadi pilihan destinasi wisata Anda :

Danau Pangong, Ladakh

Lokasi ini telah menjadi terkenal selama bertahun-tahun, karena film-film Bollywood menginspirasi bahkan non-wisatawan untuk mengemasi tas mereka dan mengunjungi Danau Pangong untuk menghargai keindahannya.

Jika Anda menyukai adegan terakhir 3 Idiots, atau lokasi di mana SRK menyimpan Anushka Sharma di Jab Tak Hai Jaan, maka tempat ini harus ditampilkan dalam daftar keinginan perjalanan Anda. Terlepas dari iklim yang tidak bersahabat, Danau Pangong menyaksikan para pelancong dan pembuat film India dalam jumlah yang baik.

Jalan Rohtang, Himachal Pradesh

Banyak film Bollywood populer, seperti Highway, Jab We Met, dan Dev D menangkap keindahan tempat ini dan, dengan cara tertentu, mengabadikan bentangan seluloid yang diselimuti salju ini. Film-film ini telah menginspirasi banyak orang untuk melakukan perjalanan dengan ransel mereka, dan belajar menikmati perjalanan dengan cara terbaik.

Manali

Bertahun-tahun setelah film Rishi Kapoor, Heena, membawa Manali ke kanvas sinematik, Yeh Jawaani Hai Deewani dari Ranbir Kapoor mengarahkan Manali menjadi salah satu tujuan bukit paling favorit dari banyak orang.

Tidak ada keraguan bahwa pegunungan India selalu menginspirasi para pelancong yang penasaran dan banyak pembuat film India untuk keluar dari zona nyaman mereka dan menjelajahi keindahan yang tidak diketahui. Dan dalam konteks ini, Manali dengan puncaknya yang megah, hutan hijau yang rimbun, dan sungai berhasil mengenai sasaran.

Istana Udaipur, Rajasthan

Pembuat film selalu mencari lokasi baru untuk meningkatkan kehadiran sinematik film mereka. Dan tidak lama kemudian mereka tercengang oleh keindahan Udaipur, tempat yang secara elegan memancarkan royalti dalam segala hal.

Film seperti Ram Leela dan Yeh Jawaani Hai Deewani lebih jauh menyoroti situs warisan kerajaan Udaipur, salah satunya termasuk Istana Udaipur yang terkenal, yang telah menjadi hotspot wisata tersendiri.

Kolkata

Bollywood juga tidak bisa lepas dari getaran Kolkata yang menular! Beberapa lokasinya telah menyaksikan pertumbuhan pariwisata selama bertahun-tahun. Sementara perayaan Durga Puja telah difilmkan dengan indah dalam film-film seperti Kahaani dan Vicky Donor, perjalanan trem di Barfi hanya membuat kami senang, singkatnya, 'City of Joy' menjadi pusat perhatian setiap kali sebuah film diambil di sana.

Gerbang India, New Delhi

Gerbang India telah menjadi bagian dari banyak film, sementara Delhi telah menjadi inspirasi bagi banyak pembuat film. Film seperti Dilli 6, Rockstar, 3 Idiots dan Rang de Basanti menampilkan Delhi dalam peran penting. Bidikan Gerbang India di banyak film tidak hanya menanamkan rasa patriotisme pada penontonnya, tetapi juga menginspirasi para pelancong yang ingin tahu untuk menjelajahi tempat yang belum pernah ada sebelumnya.

Gulmarg, Kashmir

Perselingkuhan Bollywood dengan Kashmir bukan baru-baru ini, bahkan sudah ada sejak lama. Sampai hari ini, Kashmir tetap menjadi salah satu favorit Bollywood.

Pemandangan sinematik dari tempat yang indah ini telah menginspirasi banyak orang untuk keluar dari zona nyaman mereka dan mulai merasakan keindahannya. Film seperti Haider, Highway dan Rockstar dan banyak lagi hanya membawa Kashmir lebih dekat ke hati kita.

Mumbai

Disebut sebagai 'Kota Impian', Mumbai menemukan tempatnya di banyak film, namun sepertinya Bollywood tidak cukup puas dengan kota ini. Film-film seperti Talaash: The Answer Lies Within, Dhoom, Slumdog Millionaire, Wake Up Sid dan Munna Bhai MBBS, dan banyak lagi difilmkan di sini. Kota ini telah ditampilkan dalam begitu banyak film, bahkan jika Anda belum mengunjungi kota ini, Anda akan merasa Mumbai adalah rumah Anda dan Anda juga termasuk di sana dalam beberapa hal.

Munnar, Kerala

Munnar juga berhasil memikat hati para pembuat film dengan keindahan alam dan auranya yang sejuk. Tahukah Anda bahwa beberapa bagian dari film terkenal seperti Chennai Express dan Life of Pi diambil di sini? Jika tidak, cobalah menonton film-film itu lagi.

Dan jika Anda juga berpikir bahwa Kerala hanya populer karena daerah terpencilnya, maka Bollywood baru saja menawarkan alternatif kepada Anda. Cobalah, Anda tidak akan kecewa.

Benteng Nahargarh, Jaipur

Jaipur, dengan monumen dan arsitekturnya yang indah selalu populer di kalangan pelancong dan pembuat film. Dan salah satu struktur di kota yang menarik perhatian para pembuat Bollywood adalah Nahargarh Fort! Terletak di ketinggian 700 kaki, benteng ini mengingatkan kita pada adegan terkenal Rang De Basanti dan Ajay Devgn dan Bol Bachchan yang dibintangi Abhishek Bachchan.