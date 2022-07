KISAH mengerikan ketika pramugari harus bekerja di jet pribadi orang kaya dan terkenal menarik untuk dibahas. Pramugari merupakan salah satu profesi yang banyak diinginkan wanita.

Penampilan pramugari yang menarik dan terkesan glamor tentu menjadi salah satu daya pikatnya. Namun, ternyata menjadi pramugari tidak selamanya menyenangkan, loh.

Apalagi jika anda bekerja di jet pribadi. Simak kisah mengerikan ketika pramugari harus bekerja di jet pribadi orang kaya dan terkenal berikut ini.

Kisah Mengerikan Ketika Pramugari Harus Bekerja di Jet Pribadi Orang Kaya dan Terkenal

Kisah ini diceritakan oleh seorang veteran pramugari dalam sebuah buku yang berjduul “Above and Beyond: Secrets of a Private Flight Attendant”. Dalam buku tersebut, pramugari yang saat penerbitan buku ini berusia 40 tahunan ini menggunakan nama samaran, Saskia Swann.

Swann mengaku jika dirinya digaji sebesar US$100 per hari dari klientnya. Tak hanya itu saja, Swann juga mendapatkan banyak hadiah. Namun, di balik itu ia harus mengerjakan pekerjaan “lemburan” lain.

Kerjaan tersebut adalah untuk melayani para orang kaya dan terkenal, seperti pangeran Arab, miliader Jerman, dan elite Rusia.

Berikut beberapa “lemburan” Swann yang harus ia lakukan:

1. Melakukan hubungan terlarang

Pekerjaan lemburan yang ia maksud tentu tidak jauh dari hubungan seks terlarang dengan para kliennya. Swan mengaku mendapatkan tekanan dari elite Rusia untuk merahasiakan hubungan tersebut selama tiga tahun dengannya.

"Dia adalah penakluk wanita, dan selalu mengharapkan layanan lebih dari para pramugari yang bekerja di jet pribadinya," ungkapnya.

2. Harus merahasiakan dari istri sah dan wanita simpanan

Bukan hanya itu saja, Swann juga harus merahasiakan semuanya dari istri sah dan juga wanita simpanan lain yang dimiliki oleh sang klien.

Ketika sedang tidak minum, makan malam, atau saat tidak berhubungan seks, mantan pramugari ini akan diminta untuk menunggu di dalam pesawat. Sementara kliennya akan pergi menemui istri dan wanita simpanannya.

3. Permintaan Pangeran Arab Setelah selesai dengan elite Rusia, Swann bekerja untuk Pangeran Arab. Swann mengungkapkan jika Pangeran Arab memiliki beberapa kebiasaan unik. Salah satunya adalah “menyimpan” salah satu pelayan wanitanya di dalam sebuah istana selama sang pangeran berada di Jeddah. Di sana, wanita tersebut akan diberi hadiah dan banyak uang. Tak hanya itu saja, mereka juga akan diberikan tugas ekstra untuk melayani pangeran dan juga anggota kerajaan yang lain. Swann juga mengaku jika Pangeran Arab akan menyuruh para pelayan wanitanya utnuk melakukan tes HIV setiap sebulan. 4. Hal unik yang dilakukan miliarder Jerman Ada hal unik yang Swann alami saat melayani seorang miliader asal Jerman. Ia mengaku jika orang kaya memiliki kebiasaan untuk melakukan hal berlebihan pada binatang yang disayang.  Swann saat itu harus menjaga Felix, peliharaan sang miliarder. Felix merupakan burung beo yang sangat dimanjakan. Bahkan, Felix memiliki tempat sendiri dimana tempat itu menempel pada kursi. Jadi ketika makan malam tiba, Felix bisa mencapai meja makan sendiri. 5. Beo yang suka kentang Hal lucu lain yang terjadi adalah ketika Felix mengatakan “car, toffee, dolphin” berulang kali. Saat itu Swann tidak paham maksudnya apa. Namun setelah bertanya kepada asisten pribadi miliarder Jerman, yang dimaksud Felix adalah “Kartoffel dauphinoise” “Kartoffel dauphinoise” adalah makanan favorit Felix yang terbuat dari kentang. Itulah kisah mengerikan ketika pramugari harus bekerja di jet pribadi orang kaya dan terkenal.