MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memprediksi persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung pada November 2022 di Bali akan selesai pada pekan ketiga atau keempat Oktober 2022.

Berdasarkan hasil peninjauannya bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan di Bali beberapa waktu yang lalu, diketahui bahwa persiapan sudah sesuai rencana.

“Mulai dari bandara dan venue-venue untuk menyambut delegasi dari berbagai negara. Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai telah direvitalisasi dan akan digunakan sebagai tempat parkir pesawat tempat kedatangan para pejabat tinggi negara G20, serta pengamanan bagi kepala negara serta tamu dari berbagai negara akan dikoordinasikan dengan TNI dan Polri,” ujarnya dalam Weekly Press Briefing lewat keterangan resminya, Selasa (19/7/2022).

Selain itu, persiapan infrastruktur dan logistik telah disiapkan di berbagai tempat khususnya akomodasi transportasi bagi delegasi. Kemudian persiapan jaringan komunikasi, jalan raya, jaringan listrik, hingga Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

“Kami juga meninjau persiapan Garuda Wisnu Kencana (GWK) dan tata kelola sampah di beberapa Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPST 3R). Selain itu kami menggandeng para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membantu dalam penyediaan suvenir bagi para delegasi,” paparnya.

Pihaknya telah berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata.

Peran itu di antaranya mengadakan Forum Group Discussion (FGD) terkait food loss and waste dalam industri pariwisata, lalu peluncuran program Carbon Offset Calculator untuk menghitung jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas perjalanan wisata.

“Kami juga akan mengadakan side event G-20 yaitu Indonesia Wellness Tourims Conference and Festival (IWTCF) yang akan diselanggarakan 5-7 Agustus 2022 di Solo, Jawa Tengah,” kata mantan Wagub DKI Jakarta itu.

Kini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dinyatakan sedang dalam tahap penyusunan G20 Bali Guidelines for Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents: a People-Centered Recovery yang akan diadopsi dalam Tourism Ministerial Meeting (TMM) pada 26 September 2022. Hal tersebut dilakukan bersama mitra organisasi internasional yaitu World Tourism Organization (UNWTO).