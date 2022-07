MANGGARAI BARAT - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno kembali mengajak masyarakat berlibur di Indonesia Aja.

Kali ini, dirinya mengajak masyarakat untuk mengunjungi Destinasi Super Prioritas (DSP) Labuan Bajo, khususnya Pulau Rinca yang terletak di Kawasan Taman Nasional Pulau Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Alasannya, karena pulau yang menjadi habitat asli komodo itu kini dilengkapi beragam fasilitas dan akomodasi yang rencananya akan diresmikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada hari ini, Kamis (21/7/2022).

Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno ketika berlayar menuju Pulau Rinca bersama Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti pada Kamis (21/7/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno memamerkan keindahan alam Labuan Bajo dari atas kapal.

Terlihat kawasan pesisir berwarna biru berpadu sempurna dengan hijaunya perbukitan di kawasan yang menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO itu.

"Oke kita di sini bersama Bapak Jokowi lagi menuju ke Pulau Rinca untuk meninjau kesiapan dari Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo di bawah arahan dari Pak Bupati. Ada pesan Pak Bupati?," ungkap Sandiaga Uno.

"Baik, selamat siang hari ini saya bersama Pak Sandi menuju Pulau Rinca, karena hari ini Pulau Rinca diresmikan oleh Bapak Presiden, untuk itu saya mengajak kepada kita semua: Ayo datang ke Labuan Bajo!," sambut Bupati Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno turut menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR, karena telah membangun sejumlah infrastruktur utama guna mendukung kemajuan Labuan Bajo, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Pembangunan di Pulau Rinca, kemudian Marina Labuan Bajo, ada TPA Warloka, SPAM Wae Mese untuk air minumnya, dipelihara ya Pak Bupati," ungkap Diana.

"Tapi yang super epik ini adalah yang water front, itu yang ada lampunya di bawah," celoteh Sandiaga Uno membocorkan salah satu revitalisasi di DSP Labuan Bajo.

"Ok Guys, come to Labuan Bajo! Super Priority Destination!," tuturnya bersemangat.