ADA 5 fakta meninggalnya Kapten Boy Awalia, pilot Citilink yang meninggal dunia usai pesawat yang dikemudikannya mendarat darurat di Bandara Juanda Surabaya, Kamis 21 Juli 2022.

Pesawat Citilink dengan nomor penerbangan QG307 tujuan Makassar itu baru 15 menit mengudara. Kemudian tepaksa harus putar balik ke Bandara Juanda karena alasan darurat kesehatan.

Kapten Boy Awalia kemudian dievakuasi ke rumah sakit terdekat dan pihak medis dinyatakan pilot tersebut sudah meninggal dunia.

Berikut adalah 5 fakta meninggalnya Kapten Boy Awalia, pilot Citilink yang meninggal dunia usai mendarat darurat.

1. Kronologi

Meninggalnya Kapten Boy Awalia mengundang perhatian publik karena kabarnya pesawat yang ia kemudikan sempat lepas landas.

Saat itu Kapten Boy Awalia mengemudikan pesawat Citilink dengan nomor QG307 rute Surabaya-Makassar. Pesawat tersebut lepas landas sesuai jadwal pada Kamis, 21 Juli 2022 pukul 06.00 WIB.

Sekitar 15 menit pesawat ini mengudara, pesawat komersial dengan 171 penumpang kembali lagi ke Bandara Juanda, Surabaya, karena sang kapten mengalami keadaan darurat kesehatan.

Setelah mendarat, sang kapten sempat dibawa ke rumah sakit sebelum pada akhirnya meninggal dunia.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dari pihak rumah sakit setempat, pilot kami dinyatakan meninggal dunia," tegas Direktur Utama PT Citilink Indonesia, Dewa Kadek Raidi.

2. Awal karier Kapten Boy Awalia

Setelah kabar duka meninggalnya Kapten Boy Awalia tersiar, banyak netizen yang penasaran dengan sosoknya.

Sebelum menjadi seorang kapten, Boy Awalia menuntaskan pendidikannya di Ardmore Flying School of New Zealnad. Setelah itu ia mulai membangun karirnya sejak tahun 1994.

Kapten Boy Awalia sempat menjadi bagian dari berbagai maskapai, seperti Senior First Officer Sriwijaya Air, Senior First Officer Malaysia Airlines, Captain PT Lion Air, Senior First Officer Asia Air, dan lain-lain.

3. Cinta Dunia Penerbangan Mendiang Kapten Boy Awalia merupakan sosok yang begitu mencintai dunia penerbangan. Ini bisa dilihat dari banyaknya postingan beliau yang berbau dunia penerbangan di akun instagram pribadinya @boyawalia. Salah satunya adalah postingan sebuah pelangi yang menghiasi landasan pacu setelah terjadinya badai. “Beauty after the storm”, tulisnya. 4. Sosok Family Man Kapten Boy Awalia juga merupakan seorang sosok yang family man. Ia kerap mengunggah kebersamaan bersama keluarga dan kedua anaknya di instagram pribadinya. Salah satu postingan terakhir sebelum beliau wafat adalah kebersamaan bersama kedua putranya saat datang ke pameran Marvel Studios: A Universe Of Heroes Exhibition Indonesia di Pondok Indah Mall (PIM) 3. Dalam unggahan tersebut, Kapten Boy Awalia menuliskan caption, “Big Boys time.” 5. Panutan Awak Kabin Selain menjadi sosok family man, Kapten Boy Awalia rupanya merupakan sosok yang menjadi panutan bagi awak kabin. Dalam unggahan di akun sosial medianya, beliau kerap membagikan kebersamaan dengan awal kabin. Salah satunya adalah unggahan perpisahannya dengan salah satu awak kabinnya. Dalam foto tersebut, sang Kapten menuliskan, “Bye bye Rachel. May your new role as your hubby "stewardess" bring you happines abundantly.” Itulah 5 fakta meninggalnya kapten boy awalia, pilot Citilink yang meninggal dunia usai mendarat darurat.