GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyebut kegiatan petualangan terbang atau Flying Adventures yang digelar di Plaza Bandara Raja Ali Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang pada 23-24 Juli 2022 lalu menjadi ajang untuk lebih memperkenalkan pariwisata setempat.

"Kami mendukung penuh kegiatan ini sebagai salah satu upaya memperkenalkan pariwisata Kepri," kata Gubernur Ansar saat membuka kegiatan Flying Adventure Kepri.

Ansar menyebut kegiatan ini merupakan momentum yang sangat baik bagi Pemprov Kepri membuka jendela baru bagi pariwisata, bahkan di ranah dunia aviasi.

Ia berharap Flying Adventure dapat menjadi agenda yang diselenggarakan setiap tahunnya di Kepri, bahkan menjadi agenda berskala internasional seperti Tour de Bintan.

"Kita harap ajang ini tidak hanya tahun ini saja, tetapi digelar di tahun-tahun berikutnya guna menarik kunjungan turis asing," ucap Ansar.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Flying Adventure, Karin Ingkan Item menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memperkenalkan dunia penerbangan kepada masyarakat, yang juga menjual pariwisata Kepri dari atas.

"Kegiatan Flying Adventure dimaksudkan bagi para pecinta dunia aviasi, sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat apa itu aviation, sekaligus niat kami ingin menjual pariwisata Kepri dari udara kepada dunia," kata Karin.

Karin menjelaskan rencana rute penerbangan Flying Adventure Kepri akan disejalankan sesuai dengan temanya "Take Your Flying Journey start from Tanjungpinang Bintan," yang berarti peserta akan take off dari Tanjungpinang Bintan lalu mengitari pulau-pulau yang ada di Provinsi Kepri.

"Kita akan eksplorasi keindahan Kepri dari atas," tandasnya.