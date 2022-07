SEBUAH video menunjukkan seekor tikus secara brutal menyerang burung dara dan menyeretnya melintasi trotoar Kota New York, Amerika Serikat. Tikus itu lalu berlari ke bawah mobil dengan membawa burung yang terluka parah.

“Dia membawa burung itu ke bawah mobil untuk menghabisinya. Ini kejam,” kata seorang netizen di kolom

Video itu diposting ke akun Instagram What is New York, yang memiliki lebih dari 1,3 juta pengikut.

“Hanya masalah waktu (sebelum) kita berikutnya,” timpal warganet lainnya.





Seorang pembaca menyebut duel itu sebagai 'Pertarungan NYC Klasik', pertempuran antara dua makhluk ikonik yang tinggal di Kota New York.

Video itu disebut menggambarkan mentalitas 'membunuh atau dibunuh' di New York yang menyaingi konten satwa di alam bebas, seperti layaknya tayangan Discovery Channel. “Siapa yang butuh Discovery Channel saat Anda berjalan-jalan di New York!” kata netizen.

Salinas (25) yang merekam video itu menjelaskan alasannya mengapa tidak berusaha menoloig burung malang itu. Menurutnya, menolong burung dara itu merupakan hal yang lucu. "Saya tidak ingin bermain-main dengan tikus itu," katanya. Tikus yang membunuh burung dara atau merpati di New York bukanlah hal baru. Pasalnya, pertarungan epik keduanya pernah terjadi di Brooklyn pada 2020 silam.