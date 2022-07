HANYA mempunyai satu pilihan makanan pada menunya sejak tahun 1950-an, restoran ini justru mendapatkan antrean panjang dari pengunjung setiap harinya, bahkan sebelum dibuka.

Terkenal dengan satu pilihan makanan saja, restoran yang berada di Paris, Prancis ini menarik perhatian seorang pengguna TikTok yang gemar memposting video mengenai suatu resep makanan dan juga bertualang, mencari dan mencoba berbagai macam kuliner dari berbagai macam negara.

Mengikuti cerita pengguna TikTok @shethefoodie, langkah kaki membawanya menuju restoran tersebut hingga rela mengantre selama berjam-jam di samping restoran.

Saat kebagian tempat duduk, ia disuguhkan salad sayuran segar dan juga baguette yang merupakan salah satu roti khas Prancis yang panjang dan memiliki tekstur renyah sebagai makanan pembuka sembari menunggu makanan utama datang.

Steak dan kentang goreng merupakan satu-satunya makanan yang ada pada menu di restoran itu.

Rasanya tidak sia-sia mengantre berjam-jam bahkan sebelum restoran tersebut buka pintu karena rasa dari hidangan utamanya yaitu Entrecôte yang merupakan daging sapi rib eye dengan saus gravy dan juga kentang goreng renyah begitu sangat memanjakan lidah.

Merasa sangat senang setelah memakan hidangan yang lezat itu, tambah senang rasanya saat ia mengetahui ternyata jika membeli satu porsi, ia dapat menambah sebanyak satu kali (buy one get one).

Video yang ia unggah di TikTok sudah ditonton lebih dari 119.000 kali ini memantik banyak komentar dari warganet. “Saya tidak dapat menemukannya di gofood,” tulis seorang TikToker. "Apakah anda tertarik untuk pergi mencoba Entrecôte?," timpal lainnya. "Gw beli kerak telor sebelah rumah, menu nya itu doank sejak 20 thn lalu," tulis @D**z. "Kalo aku biasa sih pas di sana suka makan seblak legend di pojokan gang sempit, yg deket jualan minyak tanah," komentar @LUC****77.