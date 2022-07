MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan Presidensi G20 berkomitmen untuk terus dorong kerja sama antar negara anggota demi mewujudkan pariwisata inklusif dan tangguh.

โ€œHal ini dilakukan melalui penyusunan panduan strategi Bali Guidelines for Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents: a People-Centered Recovery (sebagai salah satu outcome document dari pelaksanaan Tourism Working Group/TWG),โ€ ujar dia dalam seminar nasional TWG seri 2 secara virtual, di Jakarta.

Pada seminar kali ini, pemerintah mengangkat tema 'Advancing Tourism Recovery and Concrete Deliverables Through MSMEs and People Centered Development with The 5 Lines of Actions' sebagai rangkaian Road to Tourism Working Group ke-2 dan Tourism Ministerial Meeting yang akan diselenggarakan bulan September 2022 di Bali.

Pada Mei 2022, lanjut Sandi, pihaknya telah menyelenggarakan pertemuan pertama G20 TWG dengan mengundang delegasi dari negara anggota G20, negara-negara undangan, dan organisasi internasional guna saling berdiskusi memberikan rekomendasi bagi penyusunan Bali Guidelines dan lima pilar utama (The 5 Lines of Actions).

โ€œSaat ini, kita semua terus bergotong royong untuk mendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi dengan semangat Presidensi Indonesia di G20. Untuk mencapai hal tersebut, pariwisata menjadi salah satu pilar yang memiliki peranan yang sangat penting,โ€ bebernya.

Sementara, Ketua TWG G20, Frans Teguh menyatakan, tema yang diangkat dalam seminar nasional TWG seri 2 relevan dengan situasi terkini. "Isu yang akan menjadi highlight kita berkenaan dengan transformasi ekosistem kepariwisataan di mana bila kita ingin fokus kepada masyarakat dan UMKM yang saya kira relevan konteks di Indonesia,โ€ katanya.