PULAU Jeju di Korea Sekarab punya pemandangan alam yang indah dan memukau. Jeju tidak hanya menjadi destinasi populer, namun juga sering digunakan sebagai lokasi syuting drama Korea alias drakor.

Berikut sejumlah drama Korea dengan latar pemandangan Pulau Jeju.

Our Blues (2022)

Salah satu drama Korea dengan latar pemandangan Pulau Jeju adalah Our Blues. Our Blues menceritakan kisah manis serta pahitnya kehidupan orang-orang yang tinggal di Pulau Jeju. Setiap karakter pada drama ini mempunyai episodenya sendiri.

Pemandangan indah Pulau Jeju pun tergambar dalam adegan. Terdapat beberapa tempat yang memanjakan mata penonton ketika drama berlangsung, seperti Pasar Goseong, Pantai Woljeongri, hingga Pantai Geumneung. Drama ini menampilkan sederet artis ternama seperti Shin Min Ah, Kim Woo Bin, Lee Byung Hun, Han Mi Jin.

Crash Landing On You (2000)

Berlatar pemandangan Pulau Jeju, drama Crash Landing On You mengisahkan tentang Yoon Seri, pengusahan sukses di Korea Selatan yang terjatuh di Korea Utara ketika paralayangnya terhantam badai tornado.

Crash Landing On You (tvN)

Yoon Seri pun terjebak di pohon yang terletak di zona demiliterisasi Korea Utara. Ia ditemukan oleh pihak militer Korea Utara bernama Ri Jeong Hyeok. Ri Jeong Hyeok pun berusaha menyembunyikan Yoon Seri dari tentara Korea Utara serta berusaha mengembalikannya ke Korea Selatan. Drama ini dibintangi oleh Hyun Bin, Soe Ye Jin, Soe Jie Hye, Kim Jung Hyun.

The Legend of The Blue Sea (2016)

Drama The Legend of The Blue Sea menceritakan penipu andal bernama He Joon Jae yang secara tidak sengaja bertemu dengan seorang putri duyung bernama Sim Chung di Spanyol. Namun ternyata keduanya pernah saling terhubung di masa lalu serta mempunyai kisah cinta yang tragis.

Suatu hari, terdapat peristiwa yang membuat Sim Chung terpaksa menghapus ingatan Heo Joon Jae. Melihat Heo Joon Jae kembali ke Korea, putri duyung cantik ini pun berenang menyusulnya.

Salah satu adegan drama ini berlatar di Maze Land yang merupakan taman hiburan di Pulau Jeju. The Legend of The Blue Sea dibintangi sejumlah tokoh seperti Lee Min Ho, Jun Ji Hyun, Lee Hee Joon, Shin Won Ho.

Boys Before Flowers (2009) Drama Boys Before Flowers mengisahkan tentang gadis miskin bernama Geum Jandi dengan empat remaja pria dari keluarga kaya. Dari sini, kisah cinta Geum Jandi dan Gu Jun Yo mulai berkembang. Drama ini tidak hanya unggul dalam cerita, namun juga memanjakan mata penonton dengan lokasi syuting yang menawan di Pulau Jeju. Lokasi yang digunakan di Pulau Jeju adalah The Shore Hotel Jeju yang merupakan salah satu resor mewah yang terkenal di kalangan wisatawan. Drama ini dibintangi oleh Lee Min Ho, Kkoo Hye Sun, Kin Hyun Joong, Kim Bum.