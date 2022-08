ADA 10 daftar film luar negeri dengan latar belakang menakjubkan. Film menjadi salah satu tontonan yang dapat dilakukan untuk menghabiskan waktu luang.

Tak jarang, orang lebih tertarik menonton film luar negeri yang memiliki latar belakang menakjubkan. Sebab, mereka merasa turut terbawa suasana dari latar belakang film tersebut.

Lantas, apa saja daftar film luar negeri dengan latar belakang yang menakjubkan? Untuk mengetahuinya, simak rangkuman berikut ini.

10 Daftar Film Luar Negeri dengan Latar Belakang Menakjubkan

1. Into The Wild

Film drama satu ini wajib ditonton bagi kamu yang punya jiwa petualangan. Ya, film yang mengisahkan perjalanan Christopher McCandless dari Alaska untuk tinggal di alam liar ini menyuguhkan latar belakang yang menakjubkan. Meski didominasi dengan hujan tangisan, kamu juga akan merasa diajak ikut serta berpetualang di alam.

2. Wild

Sama halnya dengan Into The Wild, film Wild juga menyuguhkan drama mengharukan sekaligus pemandangan yang super cantik dalam satu waktu. Film ini mengisahkan tekad seorang wanita yang rela berjalan 1.100 mil sebagai cara untuk pulih dari depresi setelah ditinggal sang ibu meninggal dunia. Tentu saja film ini juga menyuguhkan pemandangan yang sangat menakjubkan.

3. The Way

Masih seputar film dengan tema drama, kali ini film yang diusung bukan perjalanan solo melainkan perjalanan dan kisah mengharukan antara ayah dan anak dari Amerika menuju Prancis.

Dikisahkan perjalanan itu untuk memulihkan tubuh putranya saat bepergian dari Prancis ke Santiago de Compostela, Spanyol. Dari awal hingga akhir film, kamu akan disuguhi pemandangan yang begitu elok.

4. The Bucket List

The Bucket List termasuk salah satu film yang akan mengajak para penontonnya berpetualang menyusuri dunia. Ya, film ini tentang petualangan mulai dari mendaki piramida di Mesir, skydiving di langit California, mengunjungi Taj Mahal di India, balapan mobil melawan teman sendiri, sampai menikmati malam di Hong Kong. Tentu saja, para penonton disuguhkan dengan pemandangan yang menakjubkan.

5. Waiting for Anya

Waiting for Anya adalah film yang mengisahkan tentang remaja yang bertekad membantu anak-anak Yahudi untuk melepaskan diri dari tragedi genosida. Film ini memiliki latar belakang yang sangat mempesona.

6. The Lord of The Rings

Siapa yang tak kenal dengan film trilogi yang legendaris satu ini. Ya, film The Lord of The Rings memiliki beragam latar belakang yang sangat memukau. Bahkan kamu bisa merasakan terbawa suasana film ini.

7. The Secret Life of Walter Mitty

Film yang mengisahkan tentang petualangan luar biasa ini juga menampilkan pemandangan bagus. Sehingga sayang jika sampai melewatkan film The Secret Life of Walter Mitty.

8. Little Women

Little Women adalah sebuah film yang mengisahkan tentang empat perempuan muda dengan pilihan hidupnya masing-masing. Film bergenre drama ini tak hanya menampilkan konflik dan intrik yang ada namun juga pemandangan yang sungguh ciamik.

9. Flipped

Tak hanya film drama, kamu juga bisa melihat pemandangan yang luar bisa pada film komedi yang dibalut dengan romantis. Film Flipped adalah film komedi romantis yang wajib ditonton sebab kamu akan dimanjakan dengan latar tempatnya yang menakjubkan.

10. Under The Tuscan Sun

Ingin menonton dengan pemandangan romantis ala Italia? Kamu bisa mendapatkannya di film Under The Tuscan Sun. Dikisahkan seorang penulis secara tiba-tiba membeli sebuah vila di Tuscany untuk mengubah hidupnya. Tentunya pemandangan yang ditampilkan membuat siapapun yang menonton jatuh hati.

Demikian 10 daftar film luar negeri dengan latar belakang menakjubkan yang wajib ditonton.