SALAH satu pilihan terbaik untuk melepaskan penat, lelah, stress dari rutinitas adalah berdiam diri di resor yang nyaman.

Sekedar staycation dan menikmati fasilitas maupun pesona alam indah di sekitar resor, rasanya cukup membuat tubuh kembali bertenaga serta pulang dengan sejuta kenangan manis.

Jika sekiranya kamu memiliki dana lebih, tidak ada salahnya untuk terbang jauh ke seberang pulau hingga berbagai negara untuk merasakan sensasi resor terbaik.

Seperti misalnya saja 15 resor terbaik di Asia berikut ini, menawarkan penginapan mewah dan berkesan, dijamin bikin healing!

1. Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, South Malé Atoll, Maldives

Resort mewah bernama Waldorf Astoria Maldives Ithaa Fushi letaknya tak jauh dari ibu kota, Male. Untuk menjangkaunya, para tamu bisa menaiki kapal pesiar dalam kurun waktu 45 menit.

Desain memukau terlihat dari serangkaian bungalow di atas air serta villa tepi pantai dihubungkan oleh bentangan jalur kayu di atas lautan biru yang tampak tak berujung. Masing-masing penginapan tamu dilengkapi oleh kolam renang pribadi, dek kayu, dan juga taman.

2. One&Only Reethi Rah, North Malé Atoll, Maldives

Terletak di North Male Atoll, Maladewa, resor satu ini menghadap ke Samudera Hindia. Sudah terbayang bukan jernihnya laut biru di sekitar One and Only Reethi Rah?

Lebih jelas lagi, vila-vila di sana berada di pantai sehingga pemandangan laut yang indah siap memanjakan mata setiap kali melangkah ke luar. Fasilitasnya juga lengkap, mulai dari layanan pijat, spa, fasilitas olahraga outdoor, serta restoran dengan citarasa kuliner dunia.

3. Capella Ubud, Bali, Indonesia

Resort terbaik selanjutnya tak perlu susah-susah terbang ke negara lain. Cukup menyambangi Pulau Dewata , tepatnya di Capella Ubud Bali .

Resort ini memiliki konsep glamping, dan kabarnya dinobatkan sebagai hotel di dunia terbaik tahun 2020 versi Travel + Leisure. Wajar saja, suasana tenang, bercampur nuansa tradisional bali tak akan dilupakan oleh pengunjung.

Capella Ubud Bali dibangun di tengah hutan hujan tropis, Desa Keliki. Cocok untuk kamu yang ingin menjauh sejenak dari keramaian.

4. The Oberoi Udaivilas, Udaipur, India

Resort terbaik di Asia selanjutnya berada di India yakni The Oberoi Udaivilas. Setiap tamu bisa merasakan tinggal di kamar premier yang terdapat fasilitas mewah dan unik

Bayangkan saja, fasilitas yang ditawarkan berupa kolam renang semi pribadi dilengkapi teras dengan pemandangan satwa liar, antara lain burung merak dan rusa.

5. Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, Ubud, Indonesia

Satu lagi resort mewah dari Ubud yang digadang-gadang sebagai salah satu yang terbaik di Asia. Mandapa, a Ritz Carlton Reserve menawarkan ketenangan nuansa kehijauan daerah Ubud, Bali.

Fasilitas lengkap sudah pasti didapatkan pengunjung. Ditambah lagi, pemandangan dari villa maupun suite menyajikan hutan hujan , sawah, dan juga Sungai Ayung yang asri.

6. The Oberoi Vanyavilas Wildlife Resort, Ranthambhore, India Bosan menginap dalam kamar biasa? The Oberoi Vanyavilas Wildlife Resort, mengajak pengunjung tidur di penginapan dengan konsep tenda ala keluarga kerajaan. Jangan lupa untuk sempatkan diri menyambangi Taman Nasional Ranthambore yang tak jauh dari resort tersebut. 7. The Standard, Hua Hin, Thailand The Standard di Hua Hin, Thailand mengusung gaya kontemporer dan minimalis. Desainnya sangat instagramable, yang diminati anak muda. Hiburannya tak kalah menyenangkan dari desain penginapannya. Mulai dari kolam renang luas, serta Lido Bar, siap membuat pengunjung semakin betah menginap di The Standard. 8. The Oberoi Amarvilas, Agra, India Suasana romantis The Oberoi Amarvilas di Agra, India rasanya bisa menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin bermanja dengan pasangan. Detail bangunan khas India yang indah, ditambah lagi, penginapan ini dekat dengan destinasi populer yakni Taj Mahal. 9. Nihi Sumba, Sumba, Indonesia Bukan cuman Bali, Sumba juga memiliki penginapan terbaik. Para tamu bisa memilih ingin menginap di kamar dengan desain unik serta kolam renang pribadi, atau vila berkonsep rumah pohon. Selain itu, tamu juga diajak menyantap hidangan menggugah selera di pinggir laut mempesona. 10. Raffles Grand Hotel d'Angkor, Siem Reap, Cambodia Dari luar, Raffles Grand Hotel d'Angkor tampak seperti bangunan lama yang masih berdiri kokoh. Ya, ini merupakan hotel bersejarah yang mengusung desain kontemporer. Tapi jangan diragukan, setiap kamar memiliki fasilitas mewah dan juga terkesan elegan. 11. Taj Falaknuma Palace, Hyderabad, India Taj Falaknuma Palace di kawasan Hyderabad, India ini memiliki desain unik paduan antara kolonial dan bangunan khas India. Kamar-kamar yang ditawarkan pun cukup luas dengan nuansa pastel maupun perabotan kayu yang menambah kesan tradisional namun mewah. Tak jauh dari hotel ini, terdapat monumen Charminar dan juga Istana Chaumallah yang dapat dijadikan tujuan destinasi wisata. 12. Taj Lake Palace, Udaipur, India Sebelum beralih fungsi sebagai hotel, Taj Lake Palace adalah sebuah istana bernama Jag Niwas. Bukan hanya indah, hotel ini dikatakan amat sangat romantis. Bayangkan saja megahnya hotel ala istana yang dihiasi marmer putih serta berdiri di tengah danau Pichola. 13. Alila Villas Uluwatu, Uluwatu, Indonesia Villa di Alila Villas Uluwatu, bergaya modern, disertai paviliun outdoor menghadap ke laut. Soal fasilitas lengkap dan mewah sudah tak perlu dipertanyakan lagi Bagi si pecinta seni, akan dimanjakan pula dengan galeri yang menyuguhkan aneka karya seni Indonesia. 14. Six Senses Con Dao, Con Dao, Vietnam Six Sense Con Dao di Vietnam berdiri di tengah-tengah kawasan hijau seperti hutan. Memiliki kolam renang luas, nuansa tradisional namun elegan pun akan dirasakan oleh para tamu. 15. Six Senses Yao Noi, Yao Noi, Thailand Masih bicara soal resort mempesona yang lekat dengan perairan, SiX Senses Con Dao di Vietnam adalah salah satunya. Kamar yang ditawarkan cukup membuat pandangan begitu terasa segar saat membuka pintu kaca di area belakang. Air jernih bergerak tenang siap menemani waktu bersantai kamu sambil menyeruput segelas kopi.