XAVIERA Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator. Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube channel miliknya.

Xaviera juga seorang mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT. Remaja kelahiran tahun 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Pada video yang diunggah tanggal 21 Juli 2022, Xaviera membagikan 5 hal yang ia pelajari dan juga ia sesali selama tinggal di Korea sejak ia mendapatkan beasiswa penuh dari salah satu SMA Sains di Korea.

1. Pentingnya Inisiatif

Sebagai seorang minoritas di Korea, Xaviera sempat merasa terintimidasi, takut untuk memulai dan mencoba, serta berekspektasi tinggi terhadap pendapat orang lain terhadapnya, sementara ia tak melakukan hal apa-apa. Maka dari itu, Xaviera mulai mencoba untuk berinisiatif membuka diri dan memperkenalkan budaya yang ia bawa seperti salah satunya hijab kepada teman-temannya.

2. Keseimbangan Privasi dan Ramah Tamah

Perbedaan sikap masyarakat Indonesia yang ramah dan masyarakat Korea yang terkesan cuek dan menjaga privasi membuat Xaviera sadar untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut. Xaviera tetap mempertahankan sifat ramah tamah, namun di waktu yang sama, ia juga tahu batas privasi.

3. Jangan Terbawa Kehidupan Serba Cepat

Budaya Korea yang serba cepat membuat Xaviera sadar bahwa tidak selamanya bekerja cepat menghasilkan sesuatu yang baik. Keeping track of time dengan pace atau laju sendiri akan mendapatkan hasil yang lebih nyaman di hati dibandingkan dengan serba cepat namun tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

4. Tidak Semua Hal Harus Dilakukan Sendirian

Jangan pendam masalah sendiri, karena nantinya malah akan membuat kita lebih frustasi. Carilah bantuan dan berceritalah kepada orang-orang terdekat agar beban di pundak tidak terlalu berat.

5. Lakukan Self-Care Self-care bisa didapatkan dari olahraga untuk mengurangi rasa frustasi dan stres dari segala aktifitas keseharian. Jangan lupa juga untuk selalu merawat kulit agar kulit tetap sehat, tidak mudah berjerawat, dan kusam. Dari 5 hal yang Xaviera jabarkan di atas, ia berharap dapat membuka perspektif penontonnya agar menjadi lebih luas lagi, dan bisa menjadi sedikit bekal untuk para siswa atau mahasiswa yang sedang struggling dalam rutinitas sehari-hari. Buat yang sudah penasaran dengan penjelasan lebih detailnya, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel xaviera putri, ya!