ADA 4 maskapai penerbangan paling tepat waktu di Indonesia. Tentu saja Garuda Indonesia termasuk di dalamnya, karena maskapai pelat merah ini punya pelayanan terbaik dibandingkan maskapai lain di Tanah Air. Lalu, tiga maskapai lain paling on time apa saja?

Maskapai dengan tarif rendah memang identik dengan delay alias suka menunda penerbangan. Sudah umum di Indonesia bahwa Lion Air paling suka bikin delay, sehingga kerap membuat penumpang jengkel.

Tapi, ternyata ada juga maskapai tarif murah yang lebih bisa on time dibandingkan Lion Air. Apa saja?

Berikut 4 maskapai penerbangan paling tepat waktu di Indonesia menurut data Official Airline Guide (OAG) 2021.

1. Garuda Indonesia

Garuda Indonesia meraih penghargaan “The Most Punctual Airline in the World” pada Punctuality League 2020 oleh lembaga pemeringkatan On Time Performance independen asal Inggris, OAG Flightview yang menilai kinerja tingkat ketepatan waktu maskapai dunia.

Garuda Indonesia (Okezone.com/Heru)

Direktur Operasi Garuda Indonesia, Capt. Tumpal M. Hutapea mengatakan, bahwa pencapaian tersebut merupakan bentuk komitmen serta tidak lepas dari usaha seluruh lini layanan operasional. Guna memberikan layanan terbaik bagi para pengguna jasa, khususnya dengan mengedepankan aspek ketepatan waktu.

"Kami harapkan pengakuan dunia ini dapat menjadi motivasi bagi kami dalam mempertahankan kinerja operasional maskapai, khususnya dalam hal tingkat ketepatan waktu maskapai," katanya.

2. Batik Air

Batik Air merupakan salah maskapai kelas premium yang menawarkan fasilitas dan layanan menarik. Harga tiket yang ditawarkan juga cukup terjangkau, serta mampu bersaing dengan maskapai lainnya.

Batik Air (Okezone.com/Heru)

Selain itu, Batik Air menjadi salah satu maskapai yang tepat waktu, cukup jarang ada keterlambatan keberangkatan dari maskapai satu ini. Maka tak heran, jika pada 2013 Batik Air dinobatkan sebagai maskapai paling tepat waktu dibandingkan dengan maskapai lainnya.

3. Citilink Citilink salah satu maskapai penerbangan bertarif murah yang sering on time. Anak perusahaan dari Garuda Indonesia ini juga punya layanan unik yakni pramugari menyelipkan pantun saat memberi pesan ke penumpang di pesawat. 4. Wings Air Wings Air salah satu maskapai bertarif rendah di bawah Lion Air Group yang melayani rute-rute jarak pendek. Berbeda dengan saudaranya Lion Air yang suka delay, Wings Air dikenal lebih tepat waktu. Menurut data, persentase ketepatan waktu maskapai ini 49,40 persen. Serta tingkat pembatalan penerbangan sebesar 11,40 persen per Mei 2022.