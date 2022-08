ADA 15 pramugari bergaji tertinggi ini bakal dibahas dalam artikel ini. Pekerjaan pramugari menampilkan kesan berkelas saat melayani penumpang di pesawat.

Seragam yang dikenakannya membuat penampilan mereka terlihat mewah dan elegan. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa isi. Apalagi kalau membahas soal gaji dan fasilitas.

Seorang pramugari bisa mendapat tambahan gaji dengan terbang di luar jadwal mereka. Bahkan termasuk tunjangan sebulan mereka bisa dapat hingga Rp20 juta (tergantung maskapai). Besarnya pendapatan tentu sepadan dengan risiko yang dihadapi pramugari setiap bertugas.

Melansir dari Kiiky Wealth berikut 15 pramugari bergaji tertinggi:

1. Pramugari di Alaskan Airlines

Gaji pramugari ini memperoleh rata-rata USD53.000 atau sekira Rp790 juta per tahun. Ini menunjukkan betapa berharganya bekerja di Alaskan Airlines. Pramugari mereka yang paling senior dibayar dengan sangat baik.

Sebagai bagian dari program karyawan mereka, Alaska Airlines juga membayar bonus, komisi, dan bagi hasil untuk pramugari mereka.

Ilustrasi pramugari (Shutterstock)

Rata-rata, bentuk pembayaran ini berjumlah USD3.400 atau Rp50 juta lebih per tahun.

2. United Airlines

Pramugari maskapai di United Airlines mendapatkan gaji rata-rata USD44,219 per tahun. Pemula dapat mengharapkan untuk mendapatkan hanya sekitar USD28,000 per tahun, sementara pramugari yang paling berpengalaman (top 10%) mendapatkan rata-rata USD100,000 per tahun.

3. American Airlines

Pramugari di American Airlines mendapatkan gaji rata-rata $43,460 per tahun.

Pramugari dengan pengalaman luas (10% teratas) dapat mengharapkan penghasilan rata-rata $86,000 per tahun, sementara pemula dapat mengharapkan penghasilan tahunan kurang dari $30,000.

Selain bonus dan komisi, American Airlines juga menawarkan program bagi hasil dan bonus untuk pramugari. Bentuk pembayaran tambahan rata-rata $2,825 per tahun.

4. Maskapai JetBlue

Pramugari JetBlue Airways mulai menghasilkan antara USD25,000 - USD35,000 per tahun. Namun, pramugari yang lebih senior dapat menghasilkan lebih dari USD100,000.

5. Delta Airlines

Di Delta Airlines, pramugari mendapatkan gaji rata-rata USD40,236 per tahun. Namun, karena mereka tinggal bersama Delta lebih lama, mereka mendapatkan senioritas.

Tingkat gaji per jam meningkat setiap tahun secara signifikan. Pramugari senior Delta Airlines bisa mendapatkan lebih dari USD118,000.

6. Maskapai Hawaiian

American Airlines membayar pramugari dengan gaji rata-rata USD39,000 per tahun. Seorang pramugari dengan pengalaman paling banyak (10% teratas) dapat mengharapkan rata-rata menghasilkan USD88,000 per tahun, sementara pramugari tanpa pengalaman rata-rata dapat mengharapkan USD29,000.

Bentuk pembayaran tambahan ini rata-rata USD2,500 per tahun.

7. Emirates Airlines Pramugari Emirates Airlines berpenghasilan antara USD36,000 dan USD53,000 per tahun. Semua anggota kru disediakan akomodasi gratis (termasuk tagihan perumahan) sebagai bagian dari sistem bebas pajak Uni Emirat Arab (UEA). 8. Udara Setia Pramugari di Allegiant Airlines mendapatkan gaji rata-rata USD32,000 per tahun. Lalu paling berpengalaman bedanya 10% teratas mendapatkan gaji rata-rata USD71,000 setiap tahun sementara pramugari pemula berpenghasilan di bawah USD26,000. Maskapai ini memang menawarkan program bonus pramugari, komisi, dan bagi hasil. 9.Qatar Airways Gaji awal untuk pramugari di Qatar Airways adalah 84,000 QAR – 156,000 QAR (USD23,000 – USD42,800). Kompensasi bebas pajak termasuk gaji pokok ditambah pembayaran untuk jam terbang dan singgah; namun, tarifnya meningkat secara signifikan untuk pramugari yang lebih berpengalaman. 10. Etihad Airways Pramugari di Etihad Airways dibayar antara 96,000 AED dan 120,000 AED (USD25,000 – USD32,000) per tahun.  Pramugari mendapatkan uang bebas pajak dari pembayaran dasar ditambah waktu penerbangan. Selain itu, Etihad Airways menyediakan akomodasi gratis untuk semua awak. 11. WestJet Pramugari di WestJet Airlines memperoleh gaji rata-rata $35,000 per tahun. Seorang pramugari dengan pengalaman paling banyak (10% teratas) dapat mengharapkan untuk mendapatkan gaji USD46,000, sementara mereka yang baru memulai dapat mengharapkan untuk menghasilkan USD24,000. Mereka juga menawarkan bonus, komisi, dan pembagian keuntungan untuk pramugari mereka, yang berjumlah rata-rata gaji USD2,825 per tahun. 12. Maskapai Perbatasan Pramugari di maskapai perbatasan mendapatkan gaji tahunan rata-rata USD29,400. Pramugari dengan pengalaman paling banyak (10% teratas) dapat mengharapkan untuk mendapatkan rata-rata USD45,000 per tahun, sementara pemula dapat mengharapkan pembayaran rata-rata di bawah USD27,000. Frontier Airlines juga menawarkan bonus pramugari, komisi, dan program bagi hasil, rata-rata USD1,100 per tahun. 13. Spirit Airlines Maskapai Spirit membayar pramugari dengan gaji rata-rata USD39,000 per tahun.Pramugari dengan pengalaman luas dapat mengharapkan gaji rata-rata USD68,000 per tahun, sementara pemula hanya dapat memperoleh USD25,000 per tahun. Selain itu, Spirit Airlines menawarkan bonus, komisi, dan program bagi hasil kepada pramugari, yang pembayaran rata-ratanya mencapai USD1,500 per tahun. 14. Southwest Airlines Pramugari Southwest Airlines memperoleh gaji rata-rata USD42,000 per tahun. Pramugari dengan pengalaman paling banyak dapat mengharapkan untuk menghasilkan rata-rata $65,000 per tahun, sementara permulaan itu dapat mengharapkan di bawah $30,000. Maskapai ini juga memiliki reputasi sebagai salah satu karyawan yang paling puas dari maskapai mana pun. Selain itu, Southwest Airlines memiliki program yang membayar bonus, komisi, dan pembagian keuntungan kepada pramugari mereka, yang berjumlah rata-rata USD4,800 per tahun. 15. Udara Kanada Air Canada Airlines membayar pramugari dengan gaji rata-rata USD39,000 per tahun. Sementara pramugari dengan pengalaman luas dapat mengharapkan untuk mendapatkan sekitar USD65,000 per tahun, pramugari pemula dapat mengharapkan untuk mendapatkan kurang dari USD24,000. Air Canada juga memiliki program untuk membayar bonus pramugari, komisi, dan bagi hasil, yang rata-rata mencapai USD2,825 per tahun.